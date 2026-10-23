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SLB, l'une des principales sociétés américaines de services pétroliers, dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 12:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SLB SLB.N a dépassé vendredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, le leader américain des services pétroliers ayant bénéficié d'une demande soutenue sur des marchés clés tels que l'Amérique du Nord.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 64 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 62 centimes, selon les données compilées par LSEG.

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