SLB en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

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23 octobre - ** L'action du prestataire de services pétroliers SLB SLB.N progresse de 1,8% à 50,46 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à une forte activité dans les champs pétroliers nord-américains, et laisse entrevoir une reprise dans certaines régions du Moyen-Orient après les perturbations liées aux conflits

** SLB affiche un bénéfice ajusté de 64 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 62 cents par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires de la société en Amérique du Nord au troisième trimestre progresse de plus de 24% en glissement annuel pour atteindre 2,4 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre au Moyen-Orient et en Asie recule de plus de 6% pour s'établir à 2,81 milliards de dollars

** "Compte tenu de la forte augmentation de l’activité au Venezuela et de la dynamique croissante de nos activités principales, notamment dans les solutions numériques et les centres de données, nous envisageons des perspectives très prometteuses pour 2027, avec un potentiel de hausse supplémentaire à mesure que l’activité au Moyen-Orient se redressera" – Olivier Le Peuch, directeur général

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 29,1% depuis le début de l’année