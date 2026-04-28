SLB dévoile une solution de rupture pour la cartographie des réservoirs
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:53
Conçue pour fournir une vision plus claire du sous-sol à des profondeurs nettement supérieures, la solution AlphaSight aide les opérateurs à visualiser et à comprendre les structures des réservoirs en temps réel, permettant ainsi de prendre des décisions de forage sereines sans compromettre la performance.
Eprouvée sur le terrain au Moyen-Orient, en mer du Nord, en Amérique du Nord et en Asie, AlphaSight a aidé les opérateurs à améliorer le positionnement des puits, à affiner le contact avec le réservoir et à optimiser les résultats globaux de forage, stimulant ainsi la productivité des actifs dans divers environnements de réservoirs.
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