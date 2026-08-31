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SLB développe son activité dans le domaine des centres de données grâce à l'acquisition de Kelvion pour 4,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 17:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation du cours de l'action, réécriture du titre et du paragraphe 1 pour indiquer la valeur totale de la transaction, ajout de détails tout au long du texte)

par Vallari Srivastava

SLB SLB.N a annoncé lundi qu’elle allait acquérir le fabricant d’équipements de refroidissement Kelvion auprès d’Apollo Global APO.N et de fonds gérés par Triton pour un montant de 4,1 milliards de dollars, dette comprise, élargissant ainsi son activité dans le domaine des centres de données dans un contexte de forte croissance de la demande en infrastructures d’alimentation électrique et de refroidissement, portée par l’intelligence artificielle.

La plus grande société mondiale de services pétroliers versera 3,4 milliards de dollars en espèces et reprendra environ 700 millions de dollars de la dette de Kelvion. Alors que le gestionnaire d’actifs Apollo est l’actionnaire majoritaire, les fonds conseillés par Triton détiennent une participation minoritaire dans le fabricant d’équipements de refroidissement.

L'action SLB a progressé de 3,8 % en début de séance.

Cette opération s’inscrit dans une tendance plus générale chez les prestataires de services pétroliers, qui cherchent à vendre des équipements électriques, des turbines et des solutions de données alors que la demande de forage ralentit et qu’un nombre croissant de plateformes sont à l’arrêt en Amérique du Nord.

L’acquisition de Kelvion permettra d’élargir la gamme d’équipements que SLB peut fournir à ses clients et de plus que doubler son potentiel de chiffre d’affaires par gigawatt de capacité fournie, a déclaré la société de services pétroliers.

En 2028, SLB prévoit que son activité combinée de solutions pour centres de données générera un chiffre d’affaires compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars, ainsi qu’un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 700 millions à 800 millions de dollars.

Selon le gestionnaire d’actifs Apollo, Kelvion a accru ses investissements et renforcé son orientation stratégique vers les centres de données après son acquisition par Apollo en 2025; cette activité constitue désormais son segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

Toutefois,environ 1,1 milliard de dollars du chiffre d’affaires de Kelvion au cours de l’exercice 2026 provenait d’autres activités, notamment les pompes à chaleur, les énergies renouvelables et les solutions de capture et de traitement du carbone, a précisé Stephen Gengaro, analyste chez Stifel.

Le fait que SLB réaffirme son intention de redistribuer plus de 4 milliards de dollars à ses actionnaires au cours de cet exercice, avec un rendement annuel total pour les actionnaires qui devrait au moins égaler celui de 2026, indique également que l’opération n’est pas financée par un ralentissement des rachats d’actions, a ajouté Gengaro.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.

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