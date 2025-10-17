 Aller au contenu principal
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
SLB dépasse les estimations pour le bénéfice du troisième trimestre
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SLB SLB.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre vendredi, aidée par une demande plus élevée que prévu pour son équipement et ses services pétroliers en Amérique du Nord.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 66 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

SLB
32,655 USD NYSE -0,85%
