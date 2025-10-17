SLB dépasse les estimations pour le bénéfice du troisième trimestre

SLB SLB.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre vendredi, aidée par une demande plus élevée que prévu pour son équipement et ses services pétroliers en Amérique du Nord.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 66 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.