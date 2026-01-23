SLB dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

SLB SLB.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les bénéfices du quatrième trimestre vendredi, aidé par une demande soutenue pour ses équipements et services pétroliers en Amérique du Nord.

Le premier fournisseur mondial de services pétroliers a déclaré un bénéfice ajusté de 78 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 74 cents, selon les données compilées par LSEG.