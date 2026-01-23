 Aller au contenu principal
SLB dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SLB SLB.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les bénéfices du quatrième trimestre vendredi, aidé par une demande soutenue pour ses équipements et services pétroliers en Amérique du Nord.

Le premier fournisseur mondial de services pétroliers a déclaré un bénéfice ajusté de 78 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 74 cents, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,725 USD NYSE +1,09%
Pétrole Brent
65,18 USD Ice Europ +1,21%
Pétrole WTI
60,42 USD Ice Europ +1,27%
SLB
49,325 USD NYSE +1,78%
