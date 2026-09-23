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SLB décroche un contrat majeur pour l'extension du gisement de Bisat en Oman
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 15:08
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SLB a remporté un contrat auprès d'OQ Exploration & Production (OQEP) pour réaliser l'extension de l'installation de production Bisat-B, située en Oman.

Dans le cadre de ce contrat, la multinationale de services et équipements pétroliers assurera la conception, l'ingénierie, les achats, la construction et la mise en service du site. L'entreprise s'occupera aussi de l'exploitation et de la maintenance pendant quatre ans.

Cette extension permettra de porter la capacité brute de traitement à 548 000 barils de fluides par jour. Les travaux doivent durer 19 mois.

Ce contrat marque une nouvelle étape dans le développement du gisement de Bisat. Il s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre OQEP et SLB, après la livraison du site Bisat-A en 2018 et du premier site Bisat-B en 2020. SLB proposera une gestion intégrée, depuis l'ingénierie jusqu'à la mise en service, puis assurera le suivi opérationnel afin de soutenir le développement durable du gisement.

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