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SLB conclut un accord avec la société vénézuélienne PDVSA pour moderniser le secteur pétrolier grâce à l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 05:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de services pétroliers SLB SLB.N a signé un accord à long terme avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA afin de contribuer à la modernisation et à la relance du secteur pétrolier et gazier de ce pays membre de l'OPEP, a annoncé mercredi la société dans un communiqué.

Le protocole d'accord porte sur la coopération dans les domaines de l'exploration, du développement des gisements et de la production, précise le communiqué, alors que Caracas cherche à relancer sa production après des années de sous-investissement et de sanctions.

L'accord met l'accent sur la transformation numérique du secteur pétrolier et gazier vénézuélien, a déclaré la société, ajoutant que SLB et PDVSA évalueront l'utilisation de données connectées, de modèles prédictifs et de flux de travail basés sur l'IA pour améliorer l'efficacité et accélérer la prise de décision.

“Le secteur pétrolier et gazier du Venezuela dispose d’un potentiel de ressources considérable, et la concrétisation de ce potentiel nécessitera de la technologie, une intégration numérique et le développement des talents à long terme”, a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch.

SLB avait indiqué plus tôt cette année qu’elle pourrait rapidement étendre ses activités link au Venezuela si les conditions d’octroi de licence et de conformité étaient remplies, à la suite de discussions avec des responsables américains sur un éventuel investissement.

IA: Intelligence artificielle
Venezuela

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