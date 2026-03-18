SL Green Realty progresse après que Deutsche Bank l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de SL Green Realty Corp SLG.N , société de placement immobilier de bureaux à Manhattan, augmentent de 2,7 % à 39,20 $ dans les transactions de pré-marché, après que Deutsche Bank a relevé son opinion de "conserver" à "acheter".

** La société de courtage indique que NYC est le marché de bureaux le plus profond et le plus liquide au niveau national et s'attend à ce que la forte exécution des ventes d'actifs et des refinancements cette année soit un catalyseur positif.

** La société ajoute que cela devrait permettre aux investisseurs de se concentrer à nouveau sur une dynamique de location solide et sur les opportunités d'occupation croissantes en 2026-2027.

** Huit des 17 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", huit comme un "conserver" et un comme une "vente"; leur PT médian est de 46,5 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, SLG a baissé de 16,8% depuis le début de l'année.