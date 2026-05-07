Whirlpool recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action du fabricant d'électroménager Whirlpool

WHR.N s'effondre de 16,6% à 45,60 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 3.272 millions de dollars au premier trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3.444,5 millions

** La société affirme que la guerre en Iran a entraîné un déclin du secteur aux États-Unis comparable à celui d'une récession, la confiance des consommateurs s'étant effondrée fin février et en mars

** Sur 13 analystes, deux recommandent d'"acheter" le titre, huit de le "conserver" et trois de le "vendre"; l'objectif de cours médian s'établit à 64,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action WHR affichait une baisse de 24,1% depuis le début de l'année