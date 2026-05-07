AirAsia commande 150 Airbus A220-300 pour 19 milliards de dollars

La première compagnie aérienne à bas prix d'Asie du Sud-Est, AirAsia, a commandé 150 Airbus A220-300 pour un montant de 19 milliards de dollars ( AFP / BAY ISMOYO )

La première compagnie aérienne à bas prix d'Asie du Sud-Est, AirAsia, a commandé 150 Airbus A220-300 pour un montant de 19 milliards de dollars (17,3 milliards d'euros), plus grosse commande à ce jour de cet appareil, ont annoncé les deux groupes.

Cette commande ferme passée à l'avionneur européen pourrait à terme doubler afin de répondre à la forte demande à venir dans la région, a ajouté la compagnie basée en Malaisie.

Ce contrat annoncé mercredi depuis les locaux d'Airbus à Mirabel, en banlieue de Montréal (Canada), où seront construits les appareils, représente la plus importante commande ferme unique jamais enregistrée pour l'A220.

Le montant de la commande s'élève, au prix catalogue, à "environ 19 milliards de dollars US", a précisé AirAsia.

"L'A220 est l'outil idéal pour notre prochaine phase de croissance, nous permettant de construire le premier véritable opérateur de réseau à bas coût au monde", a déclaré Tony Fernandes, fondateur de la compagnie à bas prix.

L'A220 "offrira une plateforme optimale pour AirAsia, combinant de faibles coûts d'exploitation et un rayon d'action qui permettra à la compagnie d'ouvrir de nouvelles liaisons à travers l'Asie et au-delà", a souligné de son côté Lars Wagner, directeur général d'Airbus Commercial Aircraft.

Cette commande de 150 appareils du plus petit avion commercial d'Airbus permettra à AirAsia d'exploiter des lignes depuis des aéroports plus petits et sur des marchés où la demande pour les avions monocouloirs traditionnels est plus faible.

M. Fernandes "parie que cet avion sera utile à AirAsia à partir de 2030", a analysé Shukor Yusof, fondateur de la société de conseil en aviation Endau Analytics, basée à Singapour, pour qui cette décision est "très encourageante pour le marché".

- flambée du kérosène -

L'annonce intervient au moment où le secteur aérien est confronté à une flambée du prix du kérosène, conséquence de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, qui a contraint des compagnies aériennes à réduire ou annuler des vols.

AirAsia a ainsi annoncé le mois dernier qu'elle réduisait encore davantage ses vols et même certaines liaisons, sans toutefois fournir de chiffre global.

La compagnie aérienne créée en 1993 a annoncé une hausse de ses tarifs pouvant atteindre 40% et la suppression d'environ 10% de ses vols au total à ce jour.

Cité jeudi par le Financial Times, M. Fernandes a estimé que la flambée du prix du kérosène constitue une crise plus grave pour l'aviation mondiale que la pandémie de Covid-19.

"Je pensais avoir tout vu avec le Covid (...) mais après avoir vu le prix du kérosène tripler, je peux vous dire que c'est bien pire", a-t-il déclaré.

Dans un message publié sur LinkedIn, il a également souligné que "AirAsia a grandi en prenant des décisions audacieuses au bon moment et non au moment le plus facile".

Cité par Bloomberg, le fondateur d'AirAsia est resté toutefois confiant, estimant que les cours du kérosène finiraient par se calmer. Avant d'annoncer dans le même entretien qu'il préparait le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne dans les prochains mois.

Contactée par l'AFP, AirAsia n'a pas commenté dans l'immediat.

Les 150 avions commandés à Airbus "seront construits par des travailleurs canadiens dans des usines canadiennes", s'est félicité le Premier ministre canadien Mark Carney, qui assistait également à la cérémonie d'annonce.

"Pour des milliers d'ingénieurs, d'électriciens, de soudeurs et de spécialistes en informatique, cela signifiera un travail passionnant et bien rémunéré pour construire un avion remarquable qui reliera des millions de personnes à travers le monde", a-t-il ajouté.

Le siège social et les installations de fabrication d'Airbus à Mirabel emploient environ 4.000 personnes.

Le Canada est le seul pays hors d'Europe à accueillir un important programme Airbus.

La ville américaine de Mobile, en Alabama, accueille de son côté un site d'assemblage des A220.