Roche rachète l'américain PathAI pour se renforcer dans l'intelligence artificielle

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi un accord pour racheter l'entreprise américaine PathAI, spécialisée dans l'imagerie numérique et les solutions basées sur l'intelligence artificielle afin de renforcer ses outils d'analyse dans ses activités de diagnostics.

Le groupe suisse va débourser 750 millions de dollars (637 millions d'euros) pour racheter cette entreprise avec laquelle il collabore déjà depuis 2021, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 300 millions de dollars de paiements d'étapes, a-t-indiqué dans un communiqué.

La transaction, sujette à autorisation règlementaire, devrait être finalisée durant le deuxième semestre. L'entreprise américaine sera intégrée dans la division de Roche dédiée aux outils de diagnostics.

Roche travaillait déjà avec cette entreprise basée à Boston dans le cadre d'un partenariat amorcé en 2021 et renforcé en 2024 pour mettre au point des algorithmes appuyés par l'intelligence artificielle dans les diagnostics.

Son acquisition permet à Roche de se renforcer dans la pathologie numérique, qui est en train de transformer les flux de travail en permettant notamment de créer "des images en haute-résolution" des tissus et d'améliorer "la précision des diagnostics" entre autres pour les cancers, souligne le groupe suisse, numéro un mondial de l'oncologie.

Dans une note de marché, Urban Fritsche, analyste à la Banque cantonale de Zurich, estime que PathAI est une acquisition relativement "petite" pour Roche, qui "n'aura pas d'impact sur le chiffre d'affaires à court terme" mais "va devenir un outil important" pour ses nouveaux nouveaux développements.

A 8H10 GMT, Roche s'appréciait de 0,65% à 324 francs suisses, soutenant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,35%.