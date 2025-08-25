Skyworks Solutions nomme Philip Carter, cadre d'AMD, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Skyworks Solutions SWKS.O a annoncé lundi que Philip Carter rejoindrait le fabricant de puces en tant que directeur financier, à compter du 8 septembre.

Il quitte Advanced Micro Devices AMD.O , où il occupait le poste de vice-président et directeur de la comptabilité depuis novembre 2024.

Carter a informé AMD vendredi de sa démission, a indiqué la société, ajoutant que son départ n'est pas dû à un désaccord sur les pratiques comptables ou l'information financière.

Il a précédemment travaillé chez Skyworks entre 2017 et 2024, notamment en tant que vice-président et contrôleur d'entreprise.

Carter remplacera Robert Schriesheim, un membre du conseil d'administration qui a occupé le poste de directeur financier par intérim chez Skyworks depuis mai de cette année.

Schriesheim restera membre du conseil d'administration.

Chez Skyworks, Philip Carter recevra un salaire de base annuel de 600 000 dollars et une prime annuelle en espèces dont l'objectif est égal à 100 % du salaire de base.

Skyworks lui versera une prime à la signature de 800 000 dollars, réputée acquise à l'anniversaire des 24 mois de sa date d'entrée en fonction, sous réserve de la poursuite de son emploi.