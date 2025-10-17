Allemagne : Oliver Blume quitte la tête de Porsche pour se concentrer sur Volkswagen

Oliver Blume à Berlin en Allemagne le 7 novembre 2024 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le fabricant de voitures de luxe Porsche, en difficulté, a annoncé vendredi le départ anticipé de son président du directoire, Oliver Blume, qui va se consacrer pleinement à sa deuxième fonction de patron de la maison mère Volkswagen, qu'il devrait exercer jusqu'à la fin 2030.

Le conseil de surveillance s'est entretenu "d'un commun accord" avec lui, au sujet d'un départ anticipé du directoire de Porsche, a indiqué la direction de la marque dans un communiqué.

Plus tard en fin d'après-midi, le groupe Volkswagen a fait savoir dans un communiqué que M. Blume continuera à diriger Volkswagen jusqu'à la fin de 2030.

"Le conseil de surveillance de Volkswagen a décidé de proposer à M. Blume un nouveau contrat d'une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026", a-t-il indiqué.

Chez Porsche, Michael Leiters, ancien directeur général du constructeur britannique McLaren Automotive, a été nommé pour succéder à M. Blume.

Ingénieur de formation, M. Leiters avait débuté sa carrière chez Porsche, où il a travaillé treize ans comme chef de projet avant de rejoindre Ferrari puis McLaren.

Depuis plusieurs mois, la double casquette de M. Blume faisait l’objet de critiques de la part de certains actionnaires, qui estimaient qu’il était difficile de diriger simultanément Volkswagen et Porsche dans un contexte de crise du secteur, pilier de l'économie allemande.

Des noms de successeurs potentiels circulaient déjà dans la presse allemande.

A la tête de Porsche depuis 2015, M. Blume avait également pris la tête du groupe Volkswagen en 2022, avec la lourde tâche de restructurer le groupe en difficulté, confronté à la concurrence chinoise, notamment en Chine, son premier marché, à la baisse de la demande mondiale et à une transition vers les véhicules électriques plus lente que prévu.

Le groupe Volkswagen a annoncé l'hiver dernier vouloir supprimer 35.000 emplois et arrêter la production dans deux de ses usines allemandes, une première historique.

Porsche n’est pas épargné : la marque a annoncé en juillet préparer un nouveau plan d’économies, après 1.900 suppressions d’emplois en février. Ses ventes ont reculé de 6% depuis le début de l’année.

Ses ventes de voitures depuis le début de l'année ont chuté de 6% sur un an.

La marque, dépourvue d’usine aux États-Unis, est également affectée par les droits de douane imposés par Washington sur les voitures importées, ce qui pèse sur ses marges.

Porsche a annoncé mi-septembre réviser ses prévisions de résultats à la baisse, tablant désormais sur une marge allant jusqu'à 2%, contre un taux se situant dans une fourchette de 5 à 7% auparavant, un niveau désormais inférieur à celui de la marque grand public VW (2,9%).