Trois morts dans une explosion probablement due au gaz à Bucarest
information fournie par AFP 17/10/2025 à 11:33

Un immeuble en partie effondré après une explosion qui a fait plusieurs morts à Bucarest, en Roumanie, le 17 octobre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Un immeuble en partie effondré après une explosion qui a fait plusieurs morts à Bucarest, en Roumanie, le 17 octobre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Trois personnes sont décédées et treize autres ont été hospitalisées à la suite d'une forte explosion survenue vendredi matin à Bucarest, probablement due au gaz, selon les services de secours.

L'explosion a gravement endommagé deux étages d'un immeuble de huit étages.

"Le bâtiment risque de s'effondrer, c'est pourquoi il est entièrement évacué par les pompiers", a déclaré Raed Arafat, chef du Département des Situations d'Urgence, aux journalistes présents sur les lieux.

Il a ajouté que les autorités ont décidé de fermer la zone, la jugeant dangereuse.

Les services de secours recherchaient encore d'éventuelles victimes.

La cause la plus probable de l'explosion est le gaz, a indiqué M. Arafat, sans donner plus de détails.

"J'ai cru que nous étions bombardés," a déclaré un témoin aux médias locaux, tandis que d'autres ont pensé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre.

Des pompiers interviennent sur un immeuble en partie effondré après une explosion qui a fait plusieurs morts à Bucarest, en Roumanie, le 17 octobre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Des pompiers interviennent sur un immeuble en partie effondré après une explosion qui a fait plusieurs morts à Bucarest, en Roumanie, le 17 octobre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Deux des personnes hospitalisées sont dans un état grave, selon les autorités.

Les élèves et les enseignants d'un lycée voisin ont été évacués après l'explosion, qui a endommagé certaines fenêtres du bâtiment.

Certains élèves ont été blessés, a annoncé l'inspection scolaire de Bucarest, sans donner de chiffre précis.

"Les élèves qui ont subi des blessures légères ont reçu des soins médicaux à l'école et ont ensuite été récupérés par leurs parents," a ajouté l'inspection dans un communiqué.

