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Skyworks s'effondre alors que le ralentissement du marché des smartphones pèse sur ses prévisions
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 23:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Skyworks Solutions SWKS.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le premier trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, ce qui témoigne d'une faiblesse persistante de son activité principale liée aux smartphones.

L'action du fabricant de puces a chuté de plus de 14% en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,80 et 1,90 milliard de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à environ 1,99 milliard de dollars

* Skyworks prévoit un bénéfice par action ajusté de 1,25 dollar pour le premier trimestre, en deçà des estimations d’environ 1,52 dollar, selon les données compilées par LSEG

* Le chiffre d’affaires lié aux smartphones devrait reculer d'entre 10% et 15% par rapport au trimestre précédent, reflétant les tendances saisonnières et la faiblesse du marché des smartphones Android haut de gamme

* Skyworks a annoncé un chiffre d’affaires de 1,05 milliard de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, contre une estimation des analystes de 1,04 milliard de dollars

* La société a indiqué avoir finalisé l'acquisition de Qorvo après la fin du quatrième trimestre fiscal et s'attend à ce que cette opération génère au moins 500 millions de dollars d'économies annuelles

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