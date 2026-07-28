Skyworks dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande de puces ; l'entreprise dévoile sa nouvelle direction après la fusion avec Qorvo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - Le fabricant de puces Skyworks Solutions SWKS.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant ses résultats du troisième trimestre, grâce à la demande pour ses puces radiofréquence utilisées dans les smartphones.

L'action Skyworks a reculé de 12,8 % en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* La société, l'un des principaux fournisseurs des iPhone 5G d'Apple, a bénéficié de la demande croissante pour ce smartphone haut de gamme, en particulier le dernier modèle, l'iPhone 17.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,01 et 1,06 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,02 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Skyworks table sur un bénéfice ajusté de 1,27 dollar par action pour le trimestre se terminant le 30 septembre, soit un peu en deçà de l’estimation de 1,28 dollar.

* Le fabricant de puces a déclaré qu’il ne verserait aucun dividende trimestriel et qu’il réorienterait ces capitaux vers des investissements plus rentables, tout en annonçant un nouveau plan de rachat d’actions de 2 milliards de dollars destiné à remplacer le programme actuel qui expire en février 2027.

* Basée à Irvine, en Californie, la société conçoit et fabrique des puces analogiques et à signaux mixtes et a tiré parti de tendances telles que l’adoption du Wi-Fi 7, les véhicules connectés et les mises à niveau basées sur l’IA.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 935 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 920,3 millions de dollars. Le bénéfice ajusté de 1,08 dollar par action a dépassé les estimations de 1,02 dollar.

* Par ailleurs, Skyworks et Qorvo ont annoncé la composition prévue de l’équipe de direction de la société issue de la fusion.

* « Nous sommes désormais optimistes quant à la possibilité de finaliser l’opération avant la fin de l’année civile, et nous nous préparons à la conclure dès le cours de l’exercice fiscal », a déclaré Phil Brace, directeur général de Skyworks, qui dirigera la société issue de la fusion.

* Philip Carter occupera le poste de directeur financier et Bob Bruggeworth, l'actuel directeur général de Qorvo, rejoindra le conseil d'administration de la société issue de la fusion.