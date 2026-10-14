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Skydance recule alors que ses bons de souscription se négocient séparément ; le coût de l'assurance de la dette atteint un niveau record
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

14 octobre - ** Les actions de Skydance SKYD.N chutent de 25,9 % à 6,87 dollars

** Mardi, SKYD a distribué 470,7 millions de bons de souscription aux détenteurs éligibles, à raison d’un bon par action détenue; le prix d’exercice est fixé à 12 dollars par action, et la date d’expiration est le 13 octobre 2036

** Les acheteurs d'actions ordinaires ne bénéficient plus de ce droit; le cours de l'action est donc réajusté pour tenir compte de cette distribution, qui fait désormais l'objet d'une cotation distincte

** Les bons de souscription SKYD_t.N se négociaient dernièrement à 2,37 dollars

** L’exercice des bons de souscription peut également entraîner une augmentation du nombre total d’actions ordinaires en circulation

** Les obligations d’entreprise de Skydance ont perdu environ 3 cents par dollar depuis le 2 octobre, date à laquelle elles ont commencé à être négociées

** L' US69932AAU97=TE à échéance 2033 a clôturé en baisse de 0,12 cent par dollar, selon les données de Tradeweb

** Paramount Skydance a finalisé le 6 octobre l’ de son rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, donnant naissance à une nouvelle société baptisée Skydance

** La société issue de la fusion affiche une dette d’environ 80 milliards de dollars

** Fitch et S&P Global attribuent toutes deux à Skydance la note de crédit « BB », ce qui la place dans la catégorie « junk »

** Les swaps de défaut de crédit (CDS) à 5 ans (CDS) ont atteint un niveau record de 576 points de base, selon les données de S&P Global Market Intelligence

** Les niveaux actuels des CDS laissent entrevoir une probabilité de défaut de 39,5 %, selon les données compilées par LSEG

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