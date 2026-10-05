Skydance annonce que Thompson (CNN) et Weiss (CBS News) resteront en poste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mark Thompson, directeur général de CNN, et Bari Weiss, rédactrice en chef de CBS News, conserveront leurs postes chez Skydance, la société issue du rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount PSKY.O , a annoncé lundi la société.
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