Sky Xu, directeur général de Shein, va occuper le poste de président avant l'introduction en bourse à Hong Kong

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Sky Xu, directeur général de Shein, assumera les fonctions de président du conseil d'administration, tandis que Donald Tang passera du poste de président exécutif à celui de conseiller principal, a déclaré lundi une source proche du dossier, alors que l'enseigne de fast-fashion se prépare à son introduction en bourse tant attendue à Hong Kong.