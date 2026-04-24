Skillz s'effondre après le sursaut boursier de type "meme-stock" de jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action de la plateforme de jeux mobiles Skillz SKLZ.N a chuté de 30% avant l'ouverture, à 8,71 $, au lendemain d'avoir plus que triplé. ** Les actions SKLZ ont plus que quintuplé avant de clôturer en hausse de 238% à 12,45 $ jeudi, après que son concurrent Papaya Gaming Ltd a été reconnu coupable de publicité mensongère et condamné par un jury de la cour fédérale de Manhattan à verser 420 millions de dollars de dommages-intérêts à Skillz.

** Skillz, basée à Las Vegas, dans le Nevada, a accusé Papaya d'utiliser des bots dans certains jeux et tournois, et a affirmé que Papaya les présentait à tort comme des compétitions “basées sur les compétences” entre humains.

** Environ 31 millions d'actions SKLZ ont changé de mains jeudi, soit le double du nombre total d'actions en circulation de la société. ** Skillz rejoint des sociétés telles qu'Avis Budget CAR.O , dont le cours a grimpé en flèche dans le cadre d'un “short squeeze” , et suit la remontée spectaculaire enregistrée la semaine dernière par l'action Allbirds BIRD.O , signe qu'une nouvelle saison des “meme stocks” vient tout juste de commencer.

** Près de 16% du flottant de Skillz est vendu à découvert depuis jeudi, selon les données d'Ortex.

** SKLZ figure actuellement parmi les titres les plus suivis sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits.