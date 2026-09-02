Skanska remporte un contrat à San Diego

Skanska annonce avoir signé un contrat avec la ville de San Diego pour le projet El Camino Real Half Mile to Via De La Valle, à Del Mar, en Californie, un contrat d'une valeur de 57 MUSD, soit environ 530 MSEK. Les travaux devraient commencer en décembre 2026 et s'achever en août 2030.

Le projet élargira El Camino Real à quatre voies et remplacera un pont vieux de 84 ans. La construction permettra d'améliorer les infrastructures de drainage et de réduire les risques d'inondation, tout en protégeant le corridor contre de futures érosions le long de la rivière San Dieguito.

"L'ampleur du projet permettra une série d'améliorations, telles que des pistes cyclables séparées, de nouveaux trottoirs, une amélioration des feux de circulation et un sentier adapté à l'équitation sous le nouveau pont", ajoute le groupe de BTP suédois.