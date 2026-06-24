SK Hynix vise une levée record de $29,4 mds lors d'une cotation aux États-Unis

SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever jusqu'à 29,4 milliards de dollars (25,9 milliards d'euros) lors d'une cotation aux États-Unis, une opération susceptible de devenir l'une des plus importantes introductions en Bourse de tous les temps, le groupe sud-coréen cherchant à capitaliser sur l'engouement des investisseurs pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Si l'opération est réalisée dans le haut de la fourchette envisagée, elle constituerait la deuxième plus importante émission d'actions de l'histoire après l'introduction record de 85,7 milliards de dollars de SpaceX SPCX.O plus tôt ce mois-ci. Elle dépasserait ainsi l'IPO de 25,6 milliards de dollars de Saudi Aramco 2222.SE en 2019 ainsi que celle, d'un montant comparable, d'Alibaba en 2014.

Cette cotation projetée reflète le vif engouement mondial pour les actions liées à l'IA, malgré une volatilité accrue sur les marchés technologiques et des semi-conducteurs aux États-Unis.

Elle intervient quelques semaines après des levées de capitaux record dans le secteur, notamment celle de SpaceX d'Elon Musk, et avant les introductions en Bourse attendues de sociétés spécialisées dans l'IA telles qu'Anthropic et OpenAI plus tard cette année.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales recourent aux marchés obligataires et aux émissions d'actions pour financer l'expansion coûteuse des infrastructures d'IA. Plus tôt ce mois-ci, Alphabet, maison mère de Google GOOGL.O , a indiqué étudier une levée de 80 milliards de dollars via des émissions d'actions.

ACCÈS AUX INVESTISSEURS AMÉRICAINS

"Le principal avantage pour les investisseurs est que SK Hynix sera cotée sur le Nasdaq aux côtés de son concurrent Micron Technology MU.O , ce qui donnera à l'entreprise l'occasion d'être revalorisée sur le marché américain", a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities.

"Cela pourrait également se répercuter sur ses actions cotées en Corée, les investisseurs établissant de plus en plus un lien entre ces deux valorisations."

Le fabricant de puces mémoire, dont la valorisation s’élève désormais à environ 1.200 milliards de dollars, est l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA. Son titre a progressé de plus de 340% cette année, portant sa capitalisation boursière au-dessus de celles de Samsung Electronics

005930.KS , leader de la Bourse sud-coréenne depuis 2000, et de Micron.

Sanjeev Rana, analyste senior chez CLSA, a déclaré que les anticipations d’une IPO aux États-Unis avaient déjà contribué à la remontée du titre, parallèlement à la forte demande de mémoires haut de gamme utilisées dans les centres de données d’IA.

"S'ils parviennent à obtenir un multiple de valorisation au moins comparable à celui de Micron, par exemple, alors les actions locales devront également refléter cette valorisation, et cette attente existe déjà", a-t-il déclaré. "Je ne serais pas surpris que cette remontée se poursuive."

L'envolée spectaculaire du titre marque un spectaculaire retournement de situation pour un fabricant de puces qui avait failli s'effondrer sous le poids de sa dette il y a vingt ans. Elle a également contribué à porter la taille de l'opération bien au-delà du projet initial qui, selon une source en mars, pouvait permettre de lever jusqu'à 14 milliards de dollars.

EXPANSION DES CAPACITÉS

SK Hynix, un fournisseur clé de Nvidia NVDA.O a indiqué que les fonds levés grâce à l'émission d'American Depositary Receipts (ADR) serviront à construire des usines de semi-conducteurs en Corée du Sud et à acquérir des équipements de production, notamment des scanners de lithographie ultraviolette extrême (EUV) fabriqués par le groupe néerlandais ASML Holding ASML.AS , dont le titre gagnait 1,1% mercredi.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire prévoit d’émettre jusqu’à 17,79 millions de nouvelles actions, représentant une valeur total de 45.450 milliards de wons (25,9 milliards d'euros), dans le cadre de l’introduction des ADR au Nasdaq.

Dix ADR représenteront une action ordinaire. Le prix définitif sera fixé à l'issue du processus de constitution du livre d'ordres ("bookbuilding"), même si la fourchette initiale repose sur le cours de clôture de mardi, à 2,555 millions de wons.

"La cotation sous forme d'ADR ne devrait pas modifier de manière significative notre opinion sur SK Hynix ou sur le secteur de la mémoire", a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, basé à Singapour.

"Le montant annoncé de la levée de fonds semble important, mais n’implique qu’une dilution limitée et reste modeste par rapport à ses plans d’investissement à moyen terme."

BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs et JP Morgan Securities gèrent l’opération, a indiqué SK Hynix.

(Reportage Hyunjoo Jin, Heekyong Yang, Joyce Lee , Kane Wu, Yantoultra Ngui et Ankur Banerjee, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)