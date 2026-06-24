SK Hynix vise une introduction en bourse aux États-Unis d'une valeur de 29 milliards de dollars alors que la demande en IA explose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Projet de lever jusqu'à 29 milliards de dollars via une cotation secondaire sur le Nasdaq

* Le prix définitif de l'introduction en bourse des ADR sera fixé à l'issue de la période de bookbuilding

* Le produit de la vente des actions sera utilisé pour l'achat d'équipements de fabrication de puces et la construction de nouvelles usines

(Ajout d’informations sur les levées de fonds des entreprises technologiques et d’autres détails aux paragraphes 2, 6 et 15) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever jusqu’à 29,4 milliards de dollars via une cotation sur le marché boursier américain, ce qui constituerait l’une des plus importantes introductions en bourseau monde, alors que ce fournisseur de Nvidia cherche à tirer parti de la forte appétence des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.

Si elle est réalisée dans la fourchette haute, cette opération serait la deuxième plus importante levée de fonds après l’introduction en bourse record de 85,7 milliards de dollars réalisée par SpaceX SPCX.O au début du mois, dépassant l’introduction en bourse de Saudi Aramco 2222.SE (25,6 milliards de dollars) en 2019et celled’Alibaba (d’un montant similaire) en 2014.

Cette introduction en bourse prévue témoigne d’un fort engouement mondial pour les actions liées à l’IA, alors même que la volatilité s’accentue sur les marchés américains des technologies et des semi-conducteurs.

Elle intervient quelques semaines après des levées de fonds record dans le reste du secteur, notamment chez SpaceX d’Elon Musk, et précède les introductions en bourse attendues d’entreprises spécialisées dans l’IA, telles qu’Anthropic et OpenAI, prévues plus tard dans l’année.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales font appel aux marchés obligataires et lèvent des fonds propres pour financer une expansion coûteuse de leurs infrastructures d’IA. Au début du mois, Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google , a déclaré qu’elle cherchait à lever 80 milliards de dollars par le biais d’émissions d’actions.

ACCÈS AUX INVESTISSEURS AMÉRICAINS

"L’avantage le plus attractif pour les investisseurs est que SK Hynix sera cotée au Nasdaq aux côtés de son concurrent Micron

MU.O , ce qui donnera à l’entreprise l’opportunité d’être réévaluée sur le marché américain", a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities.

"Cela pourrait également se répercuter sur ses actions cotées en Corée, car les investisseurs établissent de plus en plus un lien entre ces deux valorisations."

Le fabricant de puces mémoire, dont la valorisation s’élève désormais à environ 1 200 milliards de dollars, a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA. Ses actions ont quadruplé depuis le début de l’année, surperformant ses concurrents Samsung Electronics 005930.KS et la société américaine Micron.

La société est un fournisseur clé de puces de mémoire à haute bande passante utilisées dans les systèmes d’IA par des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google, et elle a dépassé Samsung cette semaine pour devenir l’entreprise la plus valorisée de Corée du Sud .

Sanjeev Rana, analyste senior chez CLSA, a déclaré que les anticipations d’une cotation aux États-Unis avaient déjà contribué à la remontée du titre, parallèlement à la forte demande de mémoires haut de gamme utilisées dans les centres de données d’IA.

"S’ils parviennent à obtenir au moins un multiple de valorisation similaire à celui de Micron, par exemple, alors les actions locales devront également refléter cela; ce genre d’attente est donc bien présent", a déclaré M. Rana. "Je ne serais pas surpris que cette hausse se poursuive."

La flambée fulgurante du cours de son action marque un revirement spectaculaire de situation pour ce fabricant de puces qui, il y a deux décennies, avait failli s’effondrer sous le poids de la dette ; elle a également contribué à faire grimper en flèche le montant de la vente d’actions par rapport au plan initial, qui, selon une source en mars, pourrait rapporter jusqu’à 14 milliards de dollars.

EXPANSION DES CAPACITÉS

SK Hynix a déclaré que le produit de la cotation des American Depositary Receipts (ADR) serait utilisé pour construire des usines de puces en Corée du Sud et acheter des équipements de fabrication de puces, tels qu’un scanner à ultraviolets extrêmes fabriqué par le fabricant d’équipements néerlandais ASML ASML.AS , dont les actions ont progressé de 1,1 % mercredi.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire prévoit d’émettre jusqu’à 17,79 millions de nouvelles actions, d’une valeur de 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars), dans le cadre de l’introduction en bourse des ADR sur le Nasdaq.

Dix ADR représenteront une action ordinaire. Le prix sera fixé à l’issue de la procédure de bookbuilding, bien que la fourchette initiale soit basée sur le cours de clôture de mardi, à 2,555 millions de wons (1 651,69 dollars).

"L’introduction en bourse des ADR ne devrait pas modifier de manière significative notre opinion sur SK Hynix ou le secteur de la mémoire", a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, basé à Singapour.

"La levée de fonds annoncée semble importante, mais elle n’implique qu’une dilution limitée et reste modeste par rapport à ses plans d’investissement à moyen terme."

BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs et JP Morgan Securities gèrent cette opération, a indiqué SK Hynix. (1 $ = 1 546,9000 wons)