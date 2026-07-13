SK Hynix s'effondre après son entrée au Nasdaq, alors que l'optimisme concernant ses résultats s'estompe

À San Jose, en 2020, le logo de SK hynix s’expose devant son siège américain, accompagné de sa mascotte papillon (Crédits: Adobe Stock)

par Heekyong Yang et Gregor Stuart Hunter

L'action SK Hynix a chuté de plus de 15 % à Séoul lundi, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis près de deux décennies, les investisseurs de Séoul ayant pris leurs bénéfices après la flambée du cours de l'action qui avait suivi son introduction au Nasdaq la semaine dernière.

Les actions de la société cotées aux États-Unis SKHY.O ont chuté de 9,2 % à 152,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture lundi, après avoir bondi de plus de 12 % lors de son entrée au Nasdaq vendredi.

La baisse des actions de SK Hynix, conjuguée à celle de son concurrent Samsung Electronics 005930.KS , a contribué à une chute de 9 % de l'indice sud-coréen Kospi .KS11 , provoquant une suspension des échanges pendant 20 minutes.

Les actions coréennes ont accentué leurs pertes après la reprise des échanges, le président Lee Jae Myung ayant réaffirmé lundi que le gouvernement aiderait à accélérer les projets de construction d'usines de puces électroniques, représentant des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars, comme l'ont annoncé Samsung et SK Hynix.

SK Hynix, premier fabricant mondial de puces mémoire pour l'IA, a levé plus de 26 milliards de dollars la semaine dernière en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars, après que ses actions coréennes ont plus que triplé cette année. Les ADR ont ouvert à 170 dollars, soit 14 % au-dessus du prix d'offre, avant de clôturer leur première journée de cotation avec une hausse de 12,8 %.

« Le cycle haussier actuel du marché de la mémoire s'avère nettement plus vigoureux que prévu, mais notre scénario de base continue de tabler sur une normalisation de la dynamique du cycle, ce qui limite le potentiel de hausse aux niveaux actuels », a déclaré Lorraine Tan, directrice chez Morningstar, qui évalue la société à 160 dollars par ADR.

« Malgré l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle, la monétisation reste incertaine et la rentabilité des principaux acteurs, tels qu'OpenAI, semble sous pression », a-t-elle ajouté. « Le financement s'oriente également vers la dette ou les capitaux propres, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité des niveaux de dépenses actuels. »

Les analystes ont indiqué que les investissements à grande échelle en Corée avaient accru l'incertitude quant aux perspectives d'offre et alimenté les craintes que la période actuelle de resserrement de l'offre ne cède finalement la place à un cycle de surproduction.

« Notre scénario de base est que les nouvelles capacités, qui entreront véritablement en service en 2027 et 2028, amélioreront la dynamique de l'offre, entraînant ainsi une érosion des prix », a déclaré Jing Jie Yu, analyste actions chez Morningstar.

Le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a écarté les inquiétudes concernant une expansion agressive des capacités, déclarant à Reuters que le secteur de la mémoire se dirigeait vers sa pénurie d'approvisionnement la plus grave en 2027, et prévoyant que la demande continuerait à dépasser la capacité de production de puces mémoire de l'entreprise jusqu'à une bonne partie de la prochaine décennie.

PRIME DES ADR DE SK HYNIX PAR RAPPORT AUX ACTIONS LOCALES

La volatilité des actions SK Hynix a fortement augmenté cette année, la société étant devenue la cible d'investisseurs internationaux misant sur une hausse durable des bénéfices due à la pénurie de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les centres de données d'IA. De nombreux investisseurs ont eu recours à des fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier, qui ont amplifié tant les rendements que les pertes.

À Hong Kong, un ETF mono-titre 7709.HK répliquant l'action SK Hynix, proposé par le gestionnaire de fonds CSOP et utilisant l'effet de levier pour viser le double des rendements quotidiens de ses actions, a perdu plus d'un tiers de sa valeur lundi, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis son introduction en bourse en octobre.

Après la chute du marché de Séoul lundi, les ADR américains de SK Hynix, qui représentent un dixième d'action et avaient clôturé à 168 dollars vendredi, se négociaient avec une prime d'environ 37 % par rapport au cours de l'action en Corée du Sud.

« Les entreprises cotées à la fois aux États-Unis et sur leur marché national se négocient souvent avec une prime aux États-Unis, bénéficiant d'un accès plus large aux investisseurs, d'une liquidité plus importante et d'un soutien plus fort en matière de valorisation », a déclaré James Ooi, stratège de marché chez Tiger Brokers à Singapour.

L'arbitrage est limité par les obstacles liés à la conversion des actions coréennes en ADR, a-t-il ajouté.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a indiqué que les investisseurs procédaient à des prises de bénéfices après la finalisation de la cotation aux États-Unis, tandis que le sentiment du marché était également affecté par la prudence concernant les résultats du deuxième trimestre de SK Hynix.

Il a précisé que les investisseurs s'attendaient à ce que les livraisons de puces HBM4 de SK Hynix augmentent à partir du deuxième trimestre, mais que cette hausse ne semblait pas s'être concrétisée à grande échelle.

M. Ryu a également indiqué que les investisseurs avaient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices, car SK Hynix, dont l'exposition au marché de la HBM est plus importante que celle de son rival local Samsung, devait moins bénéficier de la récente hausse des prix des puces DRAM conventionnelles.

SK Hynix était en tête du marché des puces de mémoire à large bande passante avec une part de 58 % du chiffre d'affaires au premier trimestre, tandis que Samsung et son concurrent américain Micron Technology MU.O détenaient chacun 21 %, selon les données de Counterpoint Research.

Les puces HBM sont principalement utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle pour des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))