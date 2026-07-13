SK Hynix s'effondre après son entrée au Nasdaq, alors que l'euphorie autour des puces mémoire s'estompe

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* La Bourse de Séoul s'effondre de 9 %, entraînant une suspension des cotations

* La chute de 15,4 % de SK Hynix est la plus forte baisse jamais enregistrée

* Un fonds hongkongais à effet de levier double perd un quart de sa valeur

* La prime des ADR par rapport au cours de cotation coréen s'élève à 25,6 %

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés américains, avec les commentaires des analystes) par Heekyong Yang, Gregor Stuart Hunter et Shashwat Chauhan

Les actions de SK Hynix cotées à Séoul

000660.KS ont enregistré lundi leur plus forte baisse journalière depuis près de deux décennies, chutant de plus de 15 %, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après la forte hausse qui avait suivi l'entrée en bourse de la société au Nasdaq la semaine dernière. Les actions de la société cotées aux États-Unis SKHY.O ont chuté de 7,9 % à 154,7 dollars en début de séance, après avoir bondi de plus de 12 % lors deleur entrée au Nasdaq vendredi.

La baisse des actions de SK Hynix, conjuguée à celle de son concurrent Samsung Electronics 005930.KS , a contribué à une chute de 9 % de l’indice sud-coréen Kospi .KS11 , provoquant une suspension des échanges pendant 20 minutes.

Les actions des concurrents américains ont également chuté. Micron Technology MU.O a perdu 6,4 %, SanDisk SNDK.O 8,4 % et Western Digital WDC.O 6,8 %. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , plus large, a reculé de 3,6 %.

Les actions coréennes ont prolongé leur baisse à la reprise des échanges, après que le président Lee Jae Myung a réaffirmé lundi que le gouvernement contribuerait à accélérer les projets de construction d’usines de puces électroniques, représentant des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars, comme l’ont annoncé Samsung et SK Hynix.

Le leader mondial des puces mémoire pour l’IA, SK Hynix, a levé plus de 26 milliards de dollars la semaine dernière en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars, après que ses actions coréennes ont plus que triplé cette année. Les ADR ont ouvert à 170 dollars, soit 14 % au-dessus du prix d’offre, avant de clôturer leur première journée de cotationà 168 dollars. « Nous avons assisté à une telle flambée des actions (de puces mémoire) qu’il y a manifestement une composante de prise de bénéfices, mais je ne pense pas que ce soit la fin de la tendance », a déclaré Phil Blancato, président-directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

« Le cycle de la demande reste très solide et je ne pense pas que nous en soyons encore à son terme. La demande pour plusieurs entreprises devrait se maintenir jusqu’à fin 2027, voire début 2028. »

Les analystes ont indiqué que les investissements à grande échelle en Corée avaient accru l’incertitude quant aux perspectives d’offre et alimenté les craintes que la période actuelle de resserrement de l’offre ne cède finalement la place à un cycle de surproduction.

« Notre scénario de base est que les nouvelles capacités, qui entreront véritablement en service en 2027 et 2028, amélioreront la dynamique de l’offre, entraînant ainsi une érosion des prix », a déclaré Jing Jie Yu, analyste actions chez Morningstar.

Le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a écarté les inquiétudes concernant une expansion agressive des capacités, déclarant à Reuters que le secteur de la mémoire se dirigeait vers sa pénurie d’approvisionnement la plus grave ​en 2027, et prévoyant que la demande continuerait à dépasser la capacité de l’entreprise à produire des puces mémoire jusqu’à une bonne partie de la prochaine décennie.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont connu un début de mois de juilletdifficile , les investisseurs étant confrontés à des valorisations élevées et s'interrogeant sur la pérennité du boom des investissements dans l'IA.

« Malgré l’adoption accélérée de l’intelligence artificielle, la monétisation reste incertaine et la rentabilité des principaux acteurs, tels qu’OpenAI, semble sous pression », a déclaré Lorraine Tan, directrice chez Morningstar.

« Le financement s’oriente également vers la dette ou les capitaux propres, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité des niveaux de dépenses actuels. »

PRIME DES ADR DE SK HYNIX PAR RAPPORT AUX ACTIONS LOCALES

La volatilité des actions SK Hynix a fortement augmenté cette année, la société étant devenue la cible d’investisseurs internationaux misant sur une hausse durable des bénéfices due à la pénurie de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les centres de données d’IA. De nombreux investisseurs ont eu recours à des fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier, qui ont amplifié tant les rendements que les pertes.

À Hong Kong, un ETF mono-titre répliquant l’action 7709.HK de SK Hynix, proposé par le gestionnaire de fonds CSOP et utilisant l’effet de levier pour viser le double des rendements quotidiens de ses actions, a perdu plus d’un tiers de sa valeur lundi, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis son introduction en bourse en octobre.

Après la chute du marché de Séoul lundi, les ADR américains de SK Hynix, qui représentent un dixième d’action et cotés à 154,70 dollars lundi, s’échangeaient avec une prime d’environ 25,6 % par rapportau coursde l’action sud-coréenne.

« Il est courant que les ADR s’échangent avec une prime, car ils offrent pour la première fois aux investisseurs américains un accès direct à l’action », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

« Même si certains investisseurs ont profité de cette opportunité d’arbitrage, ces transactions ont tendance à devenir très prisées et le cours finit par s’équilibrer; cette prime ne devrait donc pas durer éternellement. »

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a indiqué que les investisseurs procédaient à des prises de bénéfices après la finalisation de la cotation aux États-Unis, tandis que le sentiment du marché était également marqué par la prudence concernant les résultats du deuxième trimestre de SK Hynix.

Il a précisé que les investisseurs s’attendaient à ce que les livraisons de puces HBM4 de SK Hynix augmentent dès le deuxième trimestre, mais que cette hausse ne semble pas s’être concrétisée à grande échelle.

Ryu a également indiqué que les investisseurs avaient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices, car SK Hynix, dont l’exposition au marché de la HBM est plus importante que celle de son rival local Samsung, devait moins bénéficier de la récente hausse des prix des puces DRAM conventionnelles.

SK Hynix était en tête du marché des puces de mémoire à large bande passante avec une part de 58 % du chiffre d’affaires au premier trimestre, tandis que Samsung et son concurrent américain Micron Technology MU.O détenaient chacun 21 %, selon les données de Counterpoint Research.

Les puces HBM sont principalement utilisées dans les systèmes d’intelligence artificielle pour des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet.