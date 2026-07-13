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SK Hynix plonge après son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:21

par Heekyong Yang et Gregor Stuart Hunter

L'action SK Hynix 000660.KS a chuté de plus de 15% à la Bourse de Séoul lundi, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis près de deux décennies, face à une prise de bénéfices à la suite de l'envolée du cours de l'action après son entrée au Nasdaq la semaine dernière.

Le titre du géant sud-coréen des semi-conducteurs listé aux États-Unis SKHY.O chute de 9,2% à 152,50 dollars en avant-Bourse lundi, après avoir bondi de plus de près de 12% lors de son entrée au Nasdaq vendredi.

La baisse de l'action SK Hynix à Séoul, conjuguée à celle de son concurrent Samsung Electronics 005930.KS , a contribué à une chute de 9% de l’indice Kospi .KS11 , provoquant une suspension des échanges pendant une vingtaine de minutes.

Les valeurs sud-coréennes ont accentué leurs pertes après la reprise des échanges, alors que le président Lee Jae Myung a réaffirmé lundi que le gouvernement aiderait à accélérer les projets de construction d’usines de semi-conducteurs, pour des investissements s’élevant à des centaines de milliards de dollars, comme ont indiqué Samsung et SK Hynix.

SK Hynix, premier fabricant mondial de puces mémoire pour l’IA, a levé plus de 26 milliards de dollars (22,75 milliards d'euros) la semaine dernière en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars.

Les ADR ont ouvert vendredi à 170 dollars, soit 14% au-dessus du prix fixé, avant de clôturer leur première journée de cotation sur une hausse de 12,8%.

Les analystes ont indiqué que les investissements à grande échelle en Corée du Sud avaient accru l’incertitude quant aux perspectives d’offre et alimenté les craintes que la période actuelle de resserrement de l’offre ne cède finalement la place à un cycle de surproduction.

Le président-directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a écarté les inquiétudes concernant une expansion agressive des capacités, déclarant à Reuters que le secteur de la mémoire se dirigeait vers sa pénurie d’approvisionnement la plus grave en 2027, et prévoyant que la demande continuerait à dépasser la capacité de production de puces mémoire de l’entreprise jusqu’à une bonne partie de la prochaine décennie.

La volatilité de l'action SK Hynix a fortement augmenté cette année, la société étant devenue la cible d’investisseurs internationaux misant sur une hausse durable des bénéfices due à la pénurie de puces mémoire à haut débit utilisées dans les centres de données d’IA.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a indiqué que les investisseurs procédaient à des prises de bénéfices après la finalisation de la cotation aux États-Unis, tandis que les investisseurs se montrent prudents quant aux résultats du deuxième trimestre de SK Hynix, en revoyant à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice.

(Rédigé par Heekyong Yang et Gregor Stuart Hunter, avec la contribution de Hyunjoo Jin, Ankur Banerjee et Shashwat Chauhan ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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