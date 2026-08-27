SK Hynix lancera la production en série de puces d'IA dans l'Indiana en 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SK Hynix va lancer la production en série de puces HBM4E dans l'Indiana au troisième trimestre 2029

* Le directeur général estime que l'Indiana devrait devenir une base de production HBM majeure aux États-Unis d'ici 2030

* Le projet vise à se rapprocher des clients de Nvidia, Microsoft et Google

* SK Hynix estime que les investissements dans les installations et la chaîne d'approvisionnement pourraient soutenir environ 7 000 emplois

(Ajoute des détails sur les volumes de production et d'autres projets tout au long de l'article) par Kenrick Cai et Heekyong Yang

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé jeudi son intention de lancer la production en série de ses puces HBM4E de nouvelle génération sur son site de l’Indiana au troisième trimestre 2029, et prévoit que ce site atteindra à terme une capacité annuelle de plusieurs centaines de milliers de plaquettes. Ce projet de plus de 4 milliards de dollars marque une expansion majeure des activités de SK Hynix aux États-Unis, alors que la forte hausse des investissements dans l’intelligence artificielle stimule la demande en mémoire à large bande passante (HBM). Le fabricant de puces cherche à rapprocher sa production de ses principaux clients, notamment Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet.

D’ici 2030, l’entreprise prévoit que l’Indiana devienne un site de production clé pour la HBM aux États-Unis. L'usine, située au Purdue Research Park à West Lafayette, devrait commencer ses opérations en salle blanche au cours du second semestre 2028, a déclaré le directeur général Kwak Noh-Jung.

Une salle blanche est un espace de fabrication hautement contrôlé qui empêche la poussière et d’autres contaminants microscopiques de pénétrer pendant le processus de fabrication des puces. Le site abritera une ligne d’assemblage HBM de nouvelle génération ainsi qu’un centre de recherche et développement dédié aux semi-conducteurs pour l’IA. M. Kwak a déclaré que SK Hynix avait pour objectif de mettre en place une chaîne d’approvisionnement avancée en mémoire aux États-Unis.

La technologie HBM est une puce mémoire spécialisée qui empile les puces verticalement afin d’offrir un traitement des données plus rapide tout en consommant moins d’énergie, ce qui la rend parfaitement adaptée aux énormes besoins de calcul des applications d’IA.

Contrairement aux produits de mémoire conventionnels, les puces HBM sont étroitement intégrées aux processeurs d’IA, ce qui crée des barrières technologiques à l’entrée plus élevées et confère aux fournisseurs un plus grand pouvoir de fixation des prix. Ce produit s’est imposé comme un moteur de croissance majeur pour les fabricants de puces mémoire après le récent ralentissement du secteur.

LA COURSE À LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

Selon Counterpoint Research, SK Hynix représentait 58% du marché mondial de la HBM en termes de chiffre d’affaires au premier trimestre 2026, loin devant Samsung Electronics

005930.KS et Micron Technology MU.O , qui détenaient chacun une part de 21 %. Nvidia, l’un des principaux clients de SK Hynix, a prévu mercredi une hausse de 70% de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant ainsi une demande inébranlable en matière de calcul IA et rassurant les investisseurs quant à la pérennité du boom des dépenses liées à l’IA, alors même que les pénuries de mémoire continuent de freiner l’expansion.

SK Hynix prévoit que cette usine et les investissements connexes dans la chaîne d’approvisionnement créeront environ 7 000 emplois directs et indirects au niveau local et contribueront à la résilience de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Pour soutenir l’entreprise, le gouvernement américain a finalisé en décembre 2024 l’octroi de subventions d’un montant de 458 millions de dollars et de prêts pouvant atteindre 500 millions de dollars dans le cadre de la loi CHIPS. Par ailleurs, le conseil d’administration de SK Hynix a approuvé en début de mois environ 54 300 milliards de wons (38,30 milliards de dollars) d’investissements jusqu’en 2031, dont 35 200 milliards de wons pour la deuxième phase de construction de ses usines de fabrication de puces en Corée du Sud.