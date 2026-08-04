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SK Hynix en hausse alors que les sociétés de courtage lancent leur couverture avec des recommandations optimistes
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera

Les actions américaines de SK Hynix SKHY.O , récemment cotées, ont progressé de 5% après que six sociétés de courtage ont commencé à couvrir le fabricant sud-coréen de puces électroniques en lui attribuant des notes optimistes, invoquant sa position dominante sur le marché en plein essor de la mémoire pour l’IA et son accès à une base d’investisseurs mondiale plus large.

Les American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix, dont la cotation principale se trouve à Séoul, s’établissaient mardi à 150,08 dollars. Ils s’échangent toutefois à un niveau inférieur de 16% à leur prix d’introduction du 10 juillet, en raison d’un récent recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

La société 000660.KS avait fixé le prix de ses ADR à 149 dollars pour cette cotation secondaire et levé environ 26,5 milliards de dollars , grâce au vif intérêt des investisseurs pour les puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) destinées à l’IA.

Les dépenses massives consacrées aux infrastructures d’IA ont alimenté la demande de puces HBM, faisant grimper les prix et faisant des fabricants de mémoire les principaux bénéficiaires du boom de l’intelligence artificielle.

Au moins six sociétés de courtage, dont BofA Global Research, ont commencé à couvrir SK Hynix avec une recommandation équivalente à “acheter”. Rosenblatt Securities a fixé l’objectif de cours le plus élevé pour l’action à 320 dollars.

Bank of America a été le chef de file de l’offre secondaire de SK Hynix aux États-Unis, aux côtés de Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan.

“Nous pensons que la cotation aux États-Unis offre aux actions SKHY l’opportunité de se réévaluer pour se rapprocher de celles de son concurrent américain (Micron), ce qui devrait s’ajouter à une réévaluation plus structurelle des actions, portée par une visibilité à plus long terme et un lien étroit avec les marchés finaux de l’IA et des centres de données”, ont déclaré les analystes de William Blair.

Toutefois, cet accueil positif contrastait avec le dernier rapport financier de la société, publié quelques jours après son introduction en bourse aux États-Unis.

SK Hynix a enregistré un bénéfice trimestriel record mais n’a pas répondu aux prévisions des analystes en raison de retards dans les livraisons de produits de mémoire de pointe, ce qui a suscité des inquiétudes quant au rythme des dépenses liées à l’IA.

BofA a estimé que SK Hynix restait sous-évaluée, invoquant la forte demande des entreprises technologiques américaines, sa position de leader dans le domaine des puces mémoire haut de gamme et les perspectives d’un “super-cycle” de bénéfices à mesure que les dépenses en infrastructures d’IA continuent de s’accélérer.

Valeurs associées

SK HYNIX
153,2750 USD NASDAQ -8,77%
SKHY SP ADS
151,0700 USD NASDAQ +5,85%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 17:24:23.

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