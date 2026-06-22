SK Hynix détrône Samsung Electronics en tant qu'entreprise la plus valorisée de Corée du Sud

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La capitalisation boursière du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a brièvement dépassé celle de son concurrent Samsung Electronics 005930.KS lundi, faisant de SK Hynix l'entreprise la plus valorisée du pays.

L'action SK Hynix, désormais le fabricant de puces mémoire le plus valorisé au monde, a progressé de 5,7 %, portant la capitalisation boursière de la société à 2 082,5 mille milliards de wons (1 350 milliards de dollars) à 03h47 GMT, contre une hausse de 0,4 % pour Samsung Electronics, à 2 081,3 mille milliards de wons, hors actions privilégiées.

Samsung Electronics occupait la première place depuis 2000.

Les fabricants sud-coréens de puces ont enregistré des bénéfices records, profitant de la ruée vers la construction de centres de données dédiés à l’IA par les géants technologiques américains, qui a stimulé la demande de puces mémoire, restreint l’offre et fait grimper les prix.

L'action SK Hynix a progressé de plus de 340 % cette année seulement, surpassant la hausse de 200 % enregistrée par Samsung.

En mai, SK Hynix a rejoint ses rivaux Samsung Electronics et Micron Technology en franchissant pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par l’essor de l’IA.