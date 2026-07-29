SK Hynix-Bénéfice en forte hausse mais inférieur aux attentes, le titre chute

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a fait état mercredi de résultats trimestriels exceptionnels, qui n'ont toutefois pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, renforçant les inquiétudes quant au ralentissement des dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice d'exploitation trimestriel du fournisseur de Nvidia NVDA.O a été multiplié par plus de six pour atteindre un niveau record, à 60.500 milliards de wons (36,70 milliards d'euros) pour avril-juin, contre 9.200 milliards de wons un an plus tôt mais en-deçà des 64.000 milliards attendus par les analystes selon les données LSEG SmartEstimate.

SK Hynix a par ailleurs indiqué que les retards de livraison de certains produits de pointe avaient limité la hausse des prix de ses puces DRAM (mémoire vive dynamique), qui constituent son cœur de métier.

L’action a chuté de 13% mercredi, plombant l'indice Kospi

.KS11 de la Bourse de Séoul qui a fini sur une perte de 5,99%.

"On craint que les entreprises technologiques ne marquent une pause dans leurs dépenses d’infrastructure", a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities.

Le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le niveau record atteint le mois dernier, même s’il est toujours en hausse d’environ 138% depuis le début de l’année.

LA DEMANDE RESTE FORTE

Malgré la mauvaise réaction en Bourse, SK Hynix a indiqué que la demande de puces mémoire destinées à l’IA restait forte.

"Nos principaux clients continuent de demander davantage de mémoire", a déclaré Song Hyun-jong, président de SK Hynix, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que le groupe cherchait à conclure davantage d’accords d’approvisionnement à long terme afin de mieux gérer la volatilité des prix des puces.

Ces accords à long terme, qui, selon SK Hynix, s’étendent généralement sur cinq ans, comportent des garanties financières afin d’assurer la mise en œuvre des contrats. Le groupe a finalisé les négociations d'une dizaine d’accords de ce type et poursuit ses discussions avec d’autres acteurs majeurs du secteur, a-t-il précisé.

SK Hynix a déclaré prévoir de porter ses dépenses d’investissement à un niveau avoisinant les 40.000 milliards de wons cette année, contre 30.200 milliards en 2025.

HAUSSE DE LA TRÉSORERIE NETTE

Soutenue par ses solides résultats, la trésorerie nette de SK Hynix a atteint 88.000 milliards de wons à la fin du mois de juin. L’entreprise vise à porter ce montant à plus de 100.000 milliards de wons afin de mieux répondre à la demande des clients et de stabiliser ses activités.

SK Hynix a indiqué ne pas être en mesure de fournir de détails sur le calendrier, l’ampleur ou la structure de sa politique de redistribution, mais prévoir de dévoiler ce plan dans le courant de l’année.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 257% pour atteindre 79,3 billions de wons, un chiffre inférieur à l’estimation de 84 billions de wons.

(Rédigé par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Joyce Lee; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)