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SK Hynix annonce son intention de lever 29 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse sous forme d'ADR
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 10:15

La société sud-coréenne SK Hynix a annoncé mercredi son intention de lever 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars) via la cotation de certificats de dépôt américains (ADR), dans le but d'élargir sa base d'investisseurs et d'augmenter sa capacité de production de puces utilisées dans l'intelligence artificielle.

Ce montant est susceptible de varier à l'issue de la procédure de bookbuilding, a précisé SK Hynix dans un communiqué réglementaire.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire prévoit d'émettre 17,79 millions de nouvelles actions pour soutenir la cotation des ADR sur le Nasdaq le 10 juillet, a-t-il précisé.

SK Hynix a précisé que les fonds levés serviront à construire une usine de puces à Yongin, une usine de conditionnement de pointe à Cheongju, ainsi qu'à acquérir des équipements de fabrication de puces, tels qu'un scanner à ultraviolets extrêmes (EUV). (1 $ = 1.544,1400 wons)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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