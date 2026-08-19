SK Hynix annonce des rachats d'actions pour une valeur de 24,9 milliards d'euros

Le géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix a annoncé mercredi qu’il allait racheter et annuler pour 24,9 milliards d'euros de ses propres actions, le plus important programme de ce type jamais lancé par une société cotée dans le pays.

( AFP / JUNG YEON-JE )

L'entreprise a indiqué que son conseil d'administration avait approuvé ce plan, l'entreprise cherchant à renforcer les retours pour les actionnaires après une forte baisse du cours de son action.

"Nous avons décidé d’acquérir et d’annuler pour 40.000 milliards de wons (24,9 milliards d'euros) d’actions autodétenues afin de procéder à une réallocation efficace du capital et d’accroître la valeur pour les actionnaires", a‑t‑elle déclaré dans un document réglementaire.

Son action était "sous-évaluée" par rapport à la valeur intrinsèque de l’entreprise, estime le groupe.

Les bénéfices record de SK Hynix et de son rival Samsung Electronics, dont les puces mémoire avancées sont essentielles pour le secteur de l’IA, ont nourri l’optimisme quant aux perspectives économiques de la Corée du Sud plus tôt cette année.

Mais le titre SK Hynix a fortement reculé après avoir grimpé à près de trois millions de wons en juin, dans un contexte de volatilité accrue sur le marché boursier de Séoul.

Son action a clôturé en baisse de 9,75 % à 1,5 million de wons mercredi.

L’indice de référence Kospi, qui avait dépassé les 9.000 points à la mi‑juin, a plongé sous les 5.500 points à peine cinq semaines plus tard, avant de se redresser pour évoluer autour de 6.500 points.

Ce rachat intervient après que le président de SK group, Chey Tae-won, a acheté pour environ 4,8 milliards de wons d’actions SK Hynix sur le marché fin juillet, un geste perçu comme une tentative d’afficher sa confiance dans l’entreprise alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs chutaient.

La société a indiqué qu’elle continuerait à "envisager d’autres rachats et annulations d’actions", en tenant compte de la trésorerie, des conditions de marché et des bénéfices distribuables.

Le mois dernier, l'entreprise a annoncé que son bénéfice net du deuxième trimestre avait bondi de 1.242% sur un an, porté par l’explosion de la demande en IA pour ses puces avancées.

Egalement le mois dernier, l’entreprise a annoncé un projet d’accord sur cinq ans pour fournir pour 750 milliards de dollars de puces mémoire à des géants mondiaux de la tech, dont le spécialiste des puces IA, Nvidia.