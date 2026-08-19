Les publicités arrivent sur ChatGPT en Europe à partir du 24 août

ChatGPT va intégrer des publicités à partir de lundi 24 août en France et dans 30 pays européens dans la version gratuite et l'abonnement à petit prix de l'agent conversationnel d'intelligence artificielle ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

ChatGPT va intégrer des publicités à partir de lundi 24 août en France et dans 30 pays européens dans la version gratuite et l'abonnement à petit prix de l'agent conversationnel d'intelligence artificielle, a annoncé l'entreprise américaine OpenAI.

Ce déploiement européen dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou encore la Belgique survient plus de six mois après les premiers tests aux États-Unis.

Le placement de publicités sur ChatGPT sera accessible aux annonceurs par l'intermédiaire des agences de publicité Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas et dentsu, a précisé mardi l'entreprise dans un communiqué.

"Les publicités sont clairement identifiées et séparées des réponses de ChatGPT. Elles n'influencent pas ces réponses, les annonceurs n'ont pas accès aux conversations des utilisateurs et ces derniers gardent le contrôle", a réitéré la start-up américaine pour répondre aux inquiétudes du public.

Avec cette évolution, OpenAI aligne son modèle sur celui des mastodontes Google et Meta, dont la puissance repose en premier lieu sur la publicité adossée à leurs services gratuits.

L'entreprise qui a dépassé en juillet le cap du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde est sous pression pour générer de nouveaux revenus afin de financer son infrastructure et les investissements colossaux nécessaires au développement de l'IA.