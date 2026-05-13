Sixt sur la bonne voie selon Jefferies
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 11:13
Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des services de mobilité (location de véhicules, autopartage...) a généré un chiffre d'affaires consolidé de 928,9 millions d'euros, en hausse de 8,2%, un record pour un premier trimestre.
En parallèle, l'Ebitda Corporate a bondi de 40,2%, à 67,7 millions d'euros, et le bénéfice net s'est élevé à 1,5 million d'euros, contre une perte de 12,6 millions d'euros un an plus tôt.
En outre, Sixt a confirmé ses objectifs financiers 2026 : un chiffre d'affaires compris entre 4,45 et 4,6 milliards d'euros, une marge EBT "aux alentours" de 10% et un EBT estimé de 453 millions d'euros au point médian.
Selon Jefferies, cette publication est solide et dépasse les prévisions sur toutes les lignes du compte de résultat, malgré un contexte macroéconomique difficile.
Pour la banque d'investissement américaine, ces bonnes données sont une première étape vers le rétablissement de la crédibilité auprès des investisseurs.
La recommandation de Jefferies est toujours à l'achat avec un objectif de cours de 110 euros, soit un potentiel de hausse de 59%.
Valeurs associées
|72,650 EUR
|XETRA
|+5,29%
A lire aussi
-
Le fabricant franco-autrichien de vaccins Valneva a annoncé mercredi revoir ses prévisions de ventes à la baisse pour 2026 "en partie en raison d’une tendance émergente défavorable" sur les vaccins du voyage sur ses principaux marchés. La société spécialisée dans ... Lire la suite
-
Nissan a fait état mercredi un bénéfice d'exploitation de 58,0 milliards de yens (313,96 millions d'euros) pour l'exercice clos en mars, l'amélioration de la maîtrise des coûts et un effet ponctuel lié à la réglementation américaine sur les émissions ayant compensé ... Lire la suite
-
Le géant chinois de l'internet Tencent, mastodonte mondial du jeu vidéo qui investit massivement dans l'intelligence artificielle (IA), a annoncé mercredi une hausse de 21% sur un an de son bénéfice net trimestriel. Devenu l'un des grands acteurs chinois de l'IA, ... Lire la suite
-
Un billet unique, réservé sur une seule plateforme: Bruxelles a présenté mercredi son projet pour simplifier les trajets de train en Europe, en tentant de contraindre les compagnies ferroviaires à proposer les offres de leurs concurrents sur internet. Avec cette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 948,51
|-0,39%
|159,05
|+9,92%
|0,695
|-12,80%
|108
|+0,29%
|42
|+4,32%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer