Cuba: situation électrique critique après un bref répit

Le pétrolier russe Anatoly Kolodkin au terminal pétrolier du port de Matanzas, au nord-ouest de Cuba, le 31 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Cuba fait de nouveau face à une situation électrique critique, avec des coupures de courant prolongées et des niveaux records de déficit de production ces derniers jours, dans un contexte de pénurie croissante de carburant.

Selon des chiffres officiels compilés par l'AFP, 65% du territoire cubain a subi des coupures simultanées mardi.

L'île de 9,6 millions d'habitants est confrontée à une profonde crise énergétique depuis mi-2024, aggravée depuis janvier dernier par un blocus pétrolier imposé par les Etats-Unis, qui menacent de représailles les pays qui lui fourniraient du carburant.

Cette situation a provoqué une paralysie presque totale de l'économie cubaine.

Depuis fin janvier, Washington n'a autorisé l'arrivée sur l'île que d'un seul pétrolier russe, transportant 100.000 tonnes de brut.

La Havane enregistre des coupures dépassant 19 heures par jour, tandis que dans plusieurs provinces, les pannes s'étendent sur des journées entières. La plupart des Cubains passent donc plus de temps sans électricité qu'avec.

La situation marque une détérioration après une légère amélioration enregistrée en avril, à la suite de l'arrivée du pétrolier russe qui avait permis d'alléger temporairement la production électrique.

Selon le ministre de l'Energie et des Mines, Vicente de la O Levy, "Cuba a besoin de huit navires par mois pour l'économie et la production d'énergie, pour tous les carburants : essence, diesel, gaz liquéfié".

La production d'électricité sur l'île dépend en grande partie de sept centrales thermiques vieillissantes, dont certaines ont plus de 40 ans d'exploitation et subissent des pannes fréquentes ou doivent être mises à l'arrêt pour maintenance.

Le pays produit quelque 40.000 barils de brut lourd par jour, destinés principalement à ces centrales thermiques.

S'y ajoute un réseau de groupes électrogènes de secours, alimentés par du diesel importé.

Depuis fin 2024, l'île communiste a subi sept coupures de courant généralisées, dont deux rien qu'en mars de cette année.

Pour réduire sa dépendance au pétrole et faire face à la crise, le gouvernement cubain encourage le développement d'énergies renouvelables, en particulier le solaire, avec l'appui de la Chine.

Depuis 2025, 56 parcs photovoltaïques ont été installés à Cuba, soit près de 10% de la production électrique du pays - selon les derniers chiffres disponibles - contre 3% fin 2024.

Les autorités visent 15% de la production électrique assurée par l'énergie solaire d'ici la fin de l'année.