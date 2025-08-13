Sixt SE: Oddo BHF confirme son conseil et sa cible
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 12:50
Le bureau d'analyses rapporte que les résultats du deuxième trimestre 2025 sont conformes aux attentes, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1082,5 millions d'euros (+7,4% sur un an) et un EBT de 107,3 millions d'euros, correspondant à une marge de 9,9%. Cette performance a été soutenue par une forte activité en Europe et une amélioration des coûts liés à la flotte.
Le broker souligne que les perspectives annuelles sont confirmées, visant une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 10% et une marge d'EBT d'environ 10%. Il estime que la saison estivale, historiquement déterminante pour les résultats annuels, devrait bénéficier d'un environnement tarifaire robuste et d'un taux d'utilisation élevé des véhicules.
D'après la note, malgré des incertitudes persistantes aux États-Unis, la dynamique demeure positive grâce à la stabilisation des prix de l'occasion et à un modèle économique jugé solide, soutenu par une gestion flexible des coûts et un bilan sain.
Valeurs associées
|88,900 EUR
|XETRA
|-4,97%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 12:50:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Grèce, le Portugal et l'Espagne étaient toujours aux prises mercredi avec de violents incendies tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale. ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les investisseurs analysent les dernières données sur l'inflation qui montrent les signes de résilience des principales économies, mais aussi ... Lire la suite
-
L'Allemagne, le Royaume Uni et la France sont prêts à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. Dans une lettre adressée mardi au secrétaire général ... Lire la suite
-
Les autorités sanitaires ont identifié 21 cas de listériose, dont deux décès, qui pourraient présenter un "lien possible" avec la consommation de fromages au lait pasteurisé de la fromagerie Chavegrand ayant fait l'objet d'un rappel, selon un communiqué diffusé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer