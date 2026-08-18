Sixt entouré, Berenberg passe à l'achat

Sixt se distingue à la Bourse de Francfort avec un gain de 3,05%, à 73,55 euros, et profite d'un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par Berenberg qui anticipe une solide saison estivale pour le secteur du voyage en Europe.

Le spécialiste de la location de voitures, véhicules utilitaires et services devrait profiter des dépenses liées aux voyages et au tourisme qui pourraient croître plus vite que le PIB mondial. Les analystes estiment que le budget voyage s'est désolidarisé de la confiance des ménages depuis la pandémie. Selon Grand View Market Research, le marché mondial de la location de véhicules devrait afficher un taux de croissance annuel moyen d'environ 10% sur la période 2025-2030, porté par la dynamique des voyages internationaux, la hausse de la demande pour les déplacements professionnels et le désintérêt croissant pour la propriété d'un véhicule personnel.

Plus spécifiquement, selon Berenberg, Sixt devrait profiter de ses investissements dans son réseau d'agences européennes et son potentiel de développement aux Etats-Unis. Ces éléments pourraient alimenter la croissance du chiffre d'affaires avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 8% sur 2025-2028, pour atteindre 5,4 milliards d'euros d'ici 2028.

Après la publication des résultats du deuxième trimestre, la banque allemande a relevé ses projections moyennes de chiffre d'affaires de 2% et d'EBT de 3% sur 2026-2028.

La recommandation est passée de conserver à acheter, avec une cible de cours relevée de 83 à 91 euros.