Sixt bat un record de chiffre d'affaires au T2, bénéfice net en forte hausse

(Zonebourse.com) - Au deuxième trimestre 2025, Sixt a enregistré un bond de 71% de son résultat avant impôts (EBT), à 107,3 millions d'euros, contre 62,8 millions un an plus tôt. Le bénéfice net ressort à 65,9 millions d'euros, en forte hausse de 66% sur un an, tandis que le bénéfice par action (BPA) atteint 1,40 EUR, contre 0,84 EUR au T2 2024.



Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint un niveau record de 1,08 milliard d'euros, en progression de 7,4% sur un an, porté par la croissance de l'activité de location courte durée dans toutes les régions. La flotte moyenne s'est établie à 197 800 véhicules (+5,7%), avec une part de véhicules premium portée à 54%.



L'EBITDA recule néanmoins de 8,1%, à 353,1 millions d'euros, en raison d'une part accrue de véhicules en leasing. Ces charges étant comptabilisées en amont de l'EBITDA, contrairement aux amortissements des véhicules détenus en propre, cela a mécaniquement pesé sur cet indicateur.



'Nous avons su répondre efficacement à la forte demande dans toutes les régions, avec une croissance modérée de notre flotte et une offre premium renforcée. Cela nous permet de confirmer nos objectifs annuels malgré une visibilité économique en baisse', a commenté Dr Franz Weinberger, directeur financier de Sixt SE.



La société confirme sa guidance pour 2025, tablant toujours sur une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 10%, et sur une marge EBT voisine de 10%.





