Sixt bat un record de chiffre d'affaires au T2, bénéfice net en forte hausse
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 12:40
Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint un niveau record de 1,08 milliard d'euros, en progression de 7,4% sur un an, porté par la croissance de l'activité de location courte durée dans toutes les régions. La flotte moyenne s'est établie à 197 800 véhicules (+5,7%), avec une part de véhicules premium portée à 54%.
L'EBITDA recule néanmoins de 8,1%, à 353,1 millions d'euros, en raison d'une part accrue de véhicules en leasing. Ces charges étant comptabilisées en amont de l'EBITDA, contrairement aux amortissements des véhicules détenus en propre, cela a mécaniquement pesé sur cet indicateur.
'Nous avons su répondre efficacement à la forte demande dans toutes les régions, avec une croissance modérée de notre flotte et une offre premium renforcée. Cela nous permet de confirmer nos objectifs annuels malgré une visibilité économique en baisse', a commenté Dr Franz Weinberger, directeur financier de Sixt SE.
La société confirme sa guidance pour 2025, tablant toujours sur une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 10%, et sur une marge EBT voisine de 10%.
Valeurs associées
|88,750 EUR
|XETRA
|-5,13%
A lire aussi
-
Israël invite les Gazaouis à quitter l'enclave, Hamas et médiateurs égyptiens se rencontrent au Caire
par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose Le négociateur en chef du Hamas s'est entretenu mercredi avec des médiateurs égyptiens au sujet d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a invité les Palestiniens à quitter le territoire en amont de son offensive pour ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les investisseurs analysent les dernières données sur l'inflation qui montrent les signes de résilience des principales économies, mais aussi ... Lire la suite
-
par Leika Kihara La pression monte au sein de la Banque du Japon (BoJ) pour qu'elle renonce à sa communication et son orientation politique actuelle qui s'appuie trop, selon ses détracteurs, sur l'inflation dite "sous-jacente", un indicateur jugé flou et insuffisant. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer