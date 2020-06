Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Six membres de l'équipe de campagne de Trump positifs au coronavirus Reuters • 20/06/2020 à 21:45









WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Six membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ont été testés positifs au COVID-19 avant le grand meeting controversé du président programmé samedi soir à Tulsa, dans l'Oklahoma, a fait savoir l'équipe de campagne. "Six membres de l'équipe (...) ont été testés positifs sur des centaines de dépistage pratiqués et des procédures de quarantaine ont immédiatement été appliquées", a annoncé le directeur de la communication de la campagne, Tim Murtaugh. "Aucun des membres de l'équipe testés positifs au COVID ni qui que ce soit ayant été en contact direct ne sera présent au meeting ou aux côtés des participants ou des élus." Le meeting de Tulsa doit rassembler des milliers de partisans de Donald Trump afin de relancer sa campagne de réélection. (Alex Alper and Lucia Mutikani, version française Benjamin Mallet)

