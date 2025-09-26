Six Flags sous la pression des activistes pour vendre ses biens immobiliers, selon le WSJ

L'investisseur activiste Land & Buildings détient une participation de 2% dans Six Flags FUN.N et prévoit de faire pression sur l'opérateur de parcs à thème pour qu'il se sépare ou vende ses biens immobiliers, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Land & Buildings estime que Six Flags devrait envisager une vente pure et simple de ses biens immobiliers, qui pourraient valoir jusqu'à 6 milliards de dollars, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Land & Buildings et Six Flags Entertainment n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Six Flags a une capitalisation boursière d'environ 2,1 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'exploitante du parc d'attractions n'a pas atteint ses prévisions de recettes pour le deuxième trimestre et a annoncé en août que sa principale dirigeante, Richard Zimmerman, quitterait l'entreprise d'ici à la fin de l'année.