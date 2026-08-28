Sivers dévisse, Interparfums et Strabag repartent du bon pied

(Zonebourse.com) - Valeurs en hausse

Strabag ( 11%) : le géant autrichien du BTP profite de la publication de ses résultats semestriels 2026, avec un volume de production atteignant pour la première fois 10 milliards d'euros à mi-parcours et un EBIT en hausse de 35% à 174 millions d'euros. Le carnet de commandes atteint un niveau record de 36 milliards d'euros, et le groupe relève ses perspectives annuelles en visant un volume de production proche de 23 milliards d'euros.

Ackermans ( 8%) : le holding belge profite lui aussi de résultats semestriels solides, avec un bénéfice net en croissance de 24% à 339,6 millions d'euros au premier semestre 2026. Fort de cette performance, le groupe revoit ses perspectives à la hausse et anticipe désormais une progression de son bénéfice net de plus de 10% sur l'ensemble de l'exercice.

Recticel ( 5%) : le fabricant belge de matériaux isolants grimpe après la publication de résultats semestriels très supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 390,1 millions d'euros, en hausse de 16,4%, contre un consensus de 364,3 millions d'euros. Le groupe confirme un objectif d'EBITDA ajusté d'environ 70 millions d'euros pour l'exercice 2026.

Compagnie Financière Tradition ( 5%) : l'intermédiaire financier suisse réagit positivement à la publication de ses résultats du premier semestre 2026, qui font ressortir une progression simultanée du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La performance confirme la bonne tenue des activités de courtage de la maison helvétique en milieu d'exercice.

Interparfums ( 3,6%) : Oddo BHF relève de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 27 à 32 EUR. "Après 24 mois boursiers difficiles, il nous semble qu'il est temps de se réintéresser à Interparfums", explique le bureau d'études, car les vents contraires ont été intégrés et que l'effet de base est désormais plus favorable.

Valeurs en baisse

Sivers Semiconductor (-20%) : dure journée pour le fabricant suédois de semi-conducteurs photoniques, qui pâtit de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026. Ils font apparaître un chiffre d'affaires en recul de 12%, qui fait tache au moment où les groupes exposés à l'IA sont censés dégager des taux de croissance inédits. Le retour à une dynamique de revenus n'est attendu qu'à partir du quatrième trimestre.

Boozt (-6%) : le détaillant de mode en ligne scandinave dévisse après l'annonce par Ferd AS de la finalisation de sa sortie du capital. Le désengagement complet de cet actionnaire de référence pèse sur le sentiment des investisseurs et génère une pression vendeuse sur le titre.

Flughafen Zürich (-3%) : l'opérateur de l'aéroport de Zurich recule malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse au premier semestre, les investisseurs sanctionnant l'impact de la mise en service de l'aéroport de Noida sur les résultats. Ce projet international pèse sur la rentabilité du groupe et tempère l'accueil réservé à la publication semestrielle.

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