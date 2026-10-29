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SiriusXM recule après une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O reculent de 2,4 % à 26,67 dollars en pré-ouverture

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre recule à 78 cents, contre 84 cents un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 2,15 milliards de dollars, est en baisse par rapport aux 2,16 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt; il est également légèrement inférieur aux prévisions des analystes, qui s'élevaient à 2,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le titre clôture au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis le 20 mars

** Sur 16 courtiers, 6 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 6 "conserver" et 4 "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 32 dollars – données LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de 36,6 % depuis le début de l'année

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