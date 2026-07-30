SiriusXM n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, les coûts liés au matériel ayant pesé sur le chiffre d'affaires de cette activité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O n'a pas atteint jeudi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, pénalisée par une forte baisse du chiffre d'affaires lié aux équipements, due à la hausse des coûts des puces mémoire.

L'action de la société new-yorkaise, qui propose des services de radio par satellite par abonnement, de streaming musical, de podcasts et de publicité, a chuté d'environ 10 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La société a annoncé une augmentation inattendue de 22 000 abonnés payants, alors que les analystes s'attendaient à une baisse d'environ 132 000, selon les données de Visible Alpha.

* Le chiffre d'affaires lié aux équipements de SiriusXM a reculé de 22 % par rapport à l'année dernière , la hausse des coûts des puces mémoire liées à ses modules matériels ayant pesé sur l'activité.

* Les prix des puces mémoire ont grimpé , les fabricants de puces donnant la priorité à la demande liée à l’IA.

* Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de ses activités Pandora et hors plateforme a reculé de 7 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 39,8 millions.

* Le bénéfice par action dilué pour le trimestre clos le 30 juin s’est établi à 70 cents, contre 57 cents un an plus tôt, mais n’a pas atteint l’estimation moyenne des analystes de 78 cents, selonles données compilées par LSEG .

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 2,16 milliards de dollars, soit un peu plus que les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 2,14 milliards de dollars.

* La société spécialisée dans l'audio est en concurrence avec des services de streaming tels que Spotify, Apple Music, Amazon Music et YouTube, ainsi qu'avec la radio AM/FM traditionnelle.

* iHeartMedia et SiriusXM ont mené des négociations en vue d'une fusion en avril, mais les discussions ont ensuite achoppé, a rapporté le New York Times en mai.