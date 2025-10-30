SiriusXM annonce moins de pertes trimestrielles d'abonnés grâce à la demande de contenus exclusifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SiriusXM SIRI.O a enregistré au troisième trimestre une baisse moins importante que prévu du nombre d'abonnés payant directement son service de radio par satellite, grâce à la demande de contenus exclusifs, notamment les émissions de l'animateur de radio populaire Stephen A. Smith.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 5 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats jeudi.

Le fournisseur de divertissement audio bénéficie d'un modèle diversifié qui combine la musique, le sport, les talk-shows et les programmes exclusifs, avec une distribution via les constructeurs automobiles, les applications et les appareils connectés.

Il a constaté une demande pour ses contenus musicaux en direct et sélectionnés, notamment pour la chaîne 13 de Taylor Swift, qui diffuse sa musique 24 heures sur 24.

SiriusXM a commencé le troisième trimestre avec le lancement de SiriusXM Play, une nouvelle formule d'abonnement moins chère et financée par la publicité.

Au début du mois, SiriusXM a renouvelé son accord avec la journaliste Megyn Kelly, étendant son partenariat à la future chaîne Megyn Kelly Channel.

Selon Visible Alpha, le nombre d'abonnés qui paient eux-mêmes leur abonnement a diminué d'environ 40 000 au cours du trimestre considéré, ce qui est inférieur aux 64 800 pertes attendues.

La société a légèrement revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année et s'attend désormais à ce qu'elles s'élèvent à environ 8,53 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 8,5 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 2,16 milliards de dollars, ce qui est largement conforme aux prévisions.

Les recettes publicitaires des segments Pandora et Off-platform ont augmenté de 2 % en raison de la hausse des ventes générées par les podcasts et les frais de technologie.