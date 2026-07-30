Sirius XM en baisse après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action SIRI.O de Sirius XM recule de 5,3 % à 30,88 dollars

** La société n'atteint pas les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , pénalisée par la hausse des coûts des puces mémoire qui a pesé sur le chiffre d'affaires des équipements

** Le bénéfice par action (BPA) du deuxième trimestre, à 70 cents, est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 78 cents – données compilées par LSEG

** Toutefois, le chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars est légèrement supérieur aux prévisions de 2,14 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires lié aux équipements de la société a reculé de 22 % par rapport à l'année dernière, la hausse des coûts des puces mémoire liées à son matériel ayant pesé sur l'activité, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de sa filiale Pandora a baissé de 7 %

** SIRI a annoncé une augmentation inattendue de 22 000 abonnés payants

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a progressé de 53,3 % depuis le début de l'année