 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sirius XM en baisse après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action SIRI.O de Sirius XM recule de 5,3 % à 30,88 dollars

** La société n'atteint pas les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , pénalisée par la hausse des coûts des puces mémoire qui a pesé sur le chiffre d'affaires des équipements

** Le bénéfice par action (BPA) du deuxième trimestre, à 70 cents, est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 78 cents – données compilées par LSEG

** Toutefois, le chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars est légèrement supérieur aux prévisions de 2,14 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires lié aux équipements de la société a reculé de 22 % par rapport à l'année dernière, la hausse des coûts des puces mémoire liées à son matériel ayant pesé sur l'activité, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de sa filiale Pandora a baissé de 7 %

** SIRI a annoncé une augmentation inattendue de 22 000 abonnés payants

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a progressé de 53,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SIRIUSXM HOLD
31,3800 USD NASDAQ -3,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
STELLANTIS
5,056 -4,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank