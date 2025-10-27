SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA signe un partenariat stratégique avec la plateforme Equisafe pour la gestion et la valorisation de ses cryptoactifs

Communiqué de Presse Paris, 27 octobre 2025 à 18h

Sirius Media signe un partenariat stratégique avec la plateforme Equisafe pour la gestion et la valorisation

de ses cryptoactifs

Paris (France), le 27 octobre 2025 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) Sirius Media, groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce avoir signé un partenariat, avec Equisafe, plateforme d'investissement web décentralisée utilisant la blockchain, dans le cadre de son projet d'investissement en actifs numériques.

Dans le cadre de cet accord, Equisafe, via sa filiale Equisafe Digital Market, assurera la conservation, la sécurisation et la gestion opérationnelle des cryptoactifs de Sirius Media. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de diversification de ses financements engagée par Sirius Media, qui souhaite s'appuyer sur la blockchain et la tokenisation pour son développement futur.

Une valorisation sécurisée des cryptoactifs via la blockchain

Equisafe mettra également à profit son expertise dans la finance décentralisée (DeFi) afin de faire fructifier les cryptoactifs détenus par Sirius Media, dans le respect des protocoles réglementés et sécurisés. Les protocoles de finance décentralisée (DeFi) sont des applications financières construites sur la blockchain qui permettent de faire des opérations financières (prêt, emprunt, échange et investissement) sans intermédiaire financier (banque, courtier,…). Les transactions passent par des smart contracts et les dépôts de cryptomonnaies sont rémunérés par des intérêts ou commissions qui varient en fonction de la fluctuation du marché (Yield farming). Pour des cryptomonnaies installées, telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, les rendements sont estimés entre 7% et 14% par an en moyenne sur les prochaines années.

Les revenus générés par ces investissements en cryptomonnaies serviront notamment à régler la dette obligataire de Sirius Media, contribuant ainsi à l'amélioration de sa structure financière.

A ce jour, Equisafe Digital Market gère près de 30 M€ d'actifs numériques et est la seule structure en Europe à disposer à la fois des agréements PSFP (Prestataire de services de financement participatif) et VASP (Virtual Asset Service Provider), garantissant la conformité et la sécurité de ses opérations au regard des exigences de l'Autorité des Marchés Financiers.

Maxime Sarthet , PDG d'Equisafe, a déclaré « Nous sommes heureux d'accompagner Sirius Media dans cette nouvelle phase de son développement digital. Ce partenariat illustre la confiance que les entreprises innovantes accordent à notre expertise dans la gestion et la sécurisation des actifs numériques. Nous partageons avec eux la conviction que la blockchain et la finance décentralisée transformerons durablement la gestion d'actifs. »

« Cet accord avec Equisafe marque une étape importante dans notre stratégie d'innovation et de création de valeur à long terme. La gestion sécurisée de nos futurs cryptoactifs et l'optimisation de leur rendement constituent un levier de croissance majeur pour Sirius Media permettant non seulement d'accélérer le désendettement du groupe, mais aussi de saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions. Equisafe est un expert dans la gestion des actifs numériques et les synergies entre nos deux groupes ouvrent la voie à de belles perspectives de collaborations stratégiques. », a ajouté Paul Amsellem, PDG de Sirius Media.

A propos d' Equisafe

Fondée en 2019, Equisafe s'appuie sur une expertise significative dans les technologies de la blockchain et la gestion d'actifs pour pionnier, la tokenisation de l'immobilier et d'autres actifs. La société a développé une plateforme qui intègre des cadres légaux et technologiques, permettant des transactions sécurisées et conformes. En tirant parti de son expertise, Equisafe démocratise les opportunités d'investissement, en privilégiant la transparence et l'accessibilité pour ses clients.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

