SIRIUS MEDIA : Sirius Media signe deux contrats d'option exclusive sur les droits d'adaptation de Talk Chaud, dernier roman imaginé avec Thierry Ardisson, et de 11 septembre, au pied des tours

Sirius Media signe deux contrats d'option exclusive sur les droits d'adaptation de « Talk Chaud », dernier roman imaginé avec Thierry Ardisson, et de « 11 septembre, au pied des tours »

Deux œuvres à fort potentiel d'audience, développées selon le modèle de production du Groupe : intelligence artificielle, délais réduits, coûts maîtrisés, contenus premium

Paris (France), le 15 juillet 2026 – 18h00 – Le groupe SIRIUS MEDIA (Euronext Growth® Paris : FR0014017FP5 – ALSRS) annonce la signature, le 13 juillet 2026, via sa filiale de production Sirius Media Production, de deux contrats d'option avec les éditions Écrin pour l'acquisition des droits d'adaptation audiovisuelle de deux ouvrages à fort potentiel d'audience : « Talk Chaud », roman noir de Lionel Abbo imaginé avec Thierry Ardisson, et « 11 septembre, au pied des tours », témoignage de Mikaël Benfredj porté à l'écran dans la perspective des 25 ans des attentats du 11 septembre 2001.

• Options signées le 13 juillet 2026 avec les éditions Écrin, titulaires des droits d'adaptation audiovisuelle des deux œuvres — durée initiale de six mois, renouvelable ;

• Deux fenêtres d'audience identifiées : la notoriété exceptionnelle de l'univers de Thierry Ardisson auprès du public francophone, et le temps fort mémoriel mondial des 25 ans du 11 septembre 2001 (septembre 2026) ;

• Un teaser réalisé en intelligence artificielle pour chaque projet, avec les outils internes du Groupe (Sirius AI Script, Sirius AI Edit) — premiers teasers attendus début septembre 2026 ;

• Un objectif de mise à l'écran en 8 à 12 mois après levée d'option, selon le modèle de production accélérée du Groupe — contre 24 à 36 mois pour un cycle traditionnel ;

• Des options sécurisées sur les ressources courantes du Groupe, sans recours à un financement dilutif ;

• Deux formats sur lesquels sera également testée la stratégie de distribution directe du Groupe (cf. communiqué du 22 juin 2026) : diffusion auprès des audiences via des canaux numériques opérés en propre ;

• Deux options qui viennent enrichir un catalogue de plus de 600 heures et 200 titres.

« Talk Chaud », un dernier coup d'éclat signé Thierry Ardisson

Dans Talk Chaud , Marco Pinto règne sans partage sur le petit écran, tandis que Thierry Walter, gloire déchue du paysage audiovisuel, rêve de reconquérir le cœur de Madame Michu. Entre coups bas, egos surdimensionnés et guerre des audiences, leur duel tourne au combat mortel, à l'heure précise où le web s'apprête à mettre la télévision en veille.

Écrit par Lionel Abbo et publié aux éditions Écrin le 12 mai 2026, ce roman noir, aussi féroce que drôle, a été imaginé avec Thierry Ardisson, disparu en juillet 2025. Porter ce texte à l'écran, c'est offrir un dernier regard — aussi acéré et malicieux que celui qui a marqué des générations de téléspectateurs — sur les coulisses d'un monde télévisuel qu'il connaissait mieux que quiconque. L'univers créé et incarné par Thierry Ardisson pendant des décennies bénéficie d'une notoriété immédiate auprès du public francophone : un atout d'audience majeur pour l'adaptation.

« 11 septembre, au pied des tours », un témoignage pour les 25 ans des attentats

11 septembre 2001, New York, 8h46. Au pied des Twin Towers, Mikaël Benfredj, alors stagiaire dans la finance, assiste en direct aux deux impacts. 11 septembre, au pied des tours , publié aux éditions Écrin le 20 août 2025, restitue le témoignage brut, à la première personne, d'une journée qui a bouleversé sa vie.

En septembre 2026, le monde commémorera les 25 ans des attentats — un temps fort mémoriel à résonance internationale. L'adaptation de ce témoignage s'inscrit dans cette fenêtre éditoriale, avec un potentiel d'écho en France comme à l'international.

Une méthode : tester chaque univers par un teaser 100 % IA avant d'engager la production

Conformément à la stratégie présentée le 22 juin 2026 (cf. communiqué « Une nouvelle page »), chaque projet fera l'objet d'un teaser produit avec les outils d'intelligence artificielle internes du Groupe — Sirius AI Script (sélection et écriture) et Sirius AI Edit (création et déclinaison) — à l'image du teaser d'Urban Jungle, réalisé intégralement en intelligence artificielle. Cette approche permet de valider la force d'un univers auprès des audiences et des partenaires avant d'engager les budgets de production. Les premiers teasers sont attendus début septembre 2026 et seront partagés avec le public à leur livraison. Au-delà du teaser, le Groupe déploiera sur ces projets son modèle de production accélérée : objectif de mise à l'écran en 8 à 12 mois après la levée d'option, là où un cycle de production traditionnel demande généralement 24 à 36 mois — objectif rendu possible par l'intégration de l'intelligence artificielle à chaque étape, de l'écriture au montage.

Un modèle de création de valeur : délais réduits, coûts maîtrisés, contenus premium

Ces deux options s'inscrivent dans la trajectoire de croissance de Sirius Media, qui repose sur deux leviers structurants pour l'ensemble de son catalogue : l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus créatifs et de production, de l'écriture assistée au montage, pour raccourcir les délais de développement et maîtriser les coûts ; et le développement de circuits de distribution directe auprès des audiences, qui permet au Groupe de capter une plus grande part de la valeur générée par ses contenus.

La stratégie de distribution directe sera testée sur ces deux formats : les teasers, puis les déclinaisons des œuvres, seront diffusés auprès des audiences via des canaux numériques opérés en propre par le Groupe. Cette diffusion directe permettra de mesurer en conditions réelles l'appétence du public pour chaque univers, d'orienter les choix de production, et de conserver une part accrue de la valeur créée.

Les éditions Écrin, dirigées par David Benaym et Lionel Abbo — auteur et créatif ayant longtemps collaboré avec Thierry Ardisson —, développent un modèle éditorial de nouvelle génération, lui-même accéléré par l'intelligence artificielle : une convergence naturelle avec le modèle de production du Groupe. Les deux maisons ont par ailleurs engagé des discussions exploratoires autour de la relance de nouvelles histoires issues de propriétés intellectuelles du catalogue du Groupe, telles que Commissaire Moulin ou Frank Riva.

Cette dynamique est déjà engagée : « Les Architectes du Rap » (documentaire 6 × 26 minutes), diffusion 2026 sur Trace Urban (cf. communiqués des 23 avril et 23 décembre 2025) ; « La vie de ma mère », série 6 × 52 minutes écrite par Victoria Bedos (cf. communiqué du 11 juin 2026) ; teaser d'Urban Jungle réalisé intégralement en intelligence artificielle (cf. communiqué du 22 juin 2026). Les deux nouvelles options viennent enrichir un catalogue de plus de 600 heures et 200 titres.

« Ces deux options illustrent la dynamique dans laquelle s'inscrit le Groupe : des contenus premium, à fort potentiel d'audience en France comme à l'international, développés selon un modèle plus rapide, plus efficace et moins coûteux. Talk Chaud nous permet de rendre hommage à Thierry Ardisson en donnant vie à l'une de ses dernières idées, avec la force commerciale d'un univers qu'il a créé et incarné pendant des décennies. 11 septembre, au pied des tours s'inscrit dans le temps fort mémoriel des 25 ans des attentats, porteur d'un vaste écho international. Je me réjouis d'ouvrir cette collaboration avec les éditions Écrin et leurs fondateurs, David Benaym et Lionel Abbo. Chaque projet sera d'abord testé, dès début septembre, par un teaser réalisé en intelligence artificielle afin de pouvoir engager les budgets sur des preuves d'audience. »

Paul Amsellem, Président-Directeur Général de Sirius Media

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

À propos des éditions Écrin

Fondée en 2025 par David Benaym et Lionel Abbo, Écrin est une maison de création et d'édition qui se consacre aux histoires protéiformes, ayant le potentiel pour exister aussi bien à l'écrit qu'à l'écran. Quatorze titres ont déjà paru en quelques mois (Captif, Qui a volé les bijoux de Kim Kardashian ?), ainsi que des partenariats avec des acteurs importants de la Creator Economy (Matthieu Stefani, Le Média Positif). Écrin a pour ambition de proposer un nouveau modèle dans le monde de l'édition et de la création de propriétés intellectuelles.

Plus d'informations sur www.ecrineditions.com

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Avertissement. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information et ne constitue ni une offre de souscription ou d'achat de titres, ni une sollicitation en vue d'une telle offre, dans quelque pays que ce soit. Ce communiqué contient des déclarations de nature prospective relatives aux perspectives et à la stratégie du Groupe, notamment quant au développement et à l'adaptation des œuvres visées par les options décrites ; ces déclarations ne constituent pas des garanties quant aux performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes, notamment liés à la levée effective des options, au développement des projets et à la liquidité réduite du marché Euronext Growth®. Sirius Media ne prend aucun engagement de mise à jour de ces informations sous réserve de la réglementation applicable.