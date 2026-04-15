SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la filiale Sirius Media Production

Communiqué de Presse

Paris, 15 avril 2026 à 19h

SIRIUS MEDIA

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la filiale Sirius Media Production

Paris (France), le 15 avril 2026 – 19h – Le Groupe SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) annonce que le Tribunal des Activités Économiques de Paris, conformément à la demande de la direction générale [1] , a décidé le 14 avril 2026 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de sa filiale Sirius Media Production.

Pour rappel, cette demande a été faite dans le but d'obtenir la protection du Tribunal afin de mener les négociations avec les créanciers de la filiale Sirius Media Production [2] . L'ouverture de cette procédure ne concerne pas la société mère cotée, ni sa filiale Triple A et n'entraine aucune interruption de l'activité de Sirius Media Production qui continue d'exercer son activité de production audiovisuelle. Le Groupe tiendra le marché informé des évolutions de cette procédure.

A propos du groupe SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

[1] Communiqué de presse du 2 avril 2026

[2] Dette obligataire et bancaire à hauteur de 5,1 M€, constituée principalement de Prêts Garantis par l'État, et 1,5 M€ de crédits baux.