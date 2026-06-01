SIRIUS MEDIA : Sirius Media : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026

Communiqué de Presse

Paris, 1 er juin 2026 à 18h

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026

Paris (France), le 1 er juin 2026 – 18h

Les actionnaires de la société SIRIUS MEDIA , sont avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 30 juin 2026 à 10 h00 dans les salons de l'Hôtel renaissance, 55/57 avenue Raymond Poincaré Paris 16.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 25 mai 2026 au BALO n°62.

Les documents et renseignements prévus notamment par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont publiés sur le site Internet de la Société : https://siriusmedia.fr

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Groupe Canal+, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5– ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

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