SIRIUS MEDIA : Sirius Media : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026

|
Communiqué de Presse
|Paris, 1 er juin 2026 à 18h
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026
Paris (France), le 1 er juin 2026 – 18h
Les actionnaires de la société SIRIUS MEDIA , sont avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 30 juin 2026 à 10 h00 dans les salons de l'Hôtel renaissance, 55/57 avenue Raymond Poincaré Paris 16.
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 25 mai 2026 au BALO n°62.
Les documents et renseignements prévus notamment par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont publiés sur le site Internet de la Société : https://siriusmedia.fr
À propos de SIRIUS MEDIA Group
SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Groupe Canal+, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.
SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5– ALSRS) et éligible au PEA-PME.
Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr
|
Contact Sirius Media
SEITOSEI-ACTIFIN
- SECURITY MASTER Key : lWdrlZZqk5qcy2ycZZlsZ5VkmZpoyJHHl2PIxGmdZMfHZ55ix2lhZ5vHZnJpmWxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98479-2026-06-01_sirius-media_mad-documents-ag-30-06-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer